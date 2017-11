Si por mí fuera, colgaría los guantes con Cruz Azul: 'Chuy'

Ciudad de México

La eliminación en Cuartos de Final ante América dejó sensaciones tristes y de impotencia en los jugadores de Cruz Azul, quienes hoy se dieron cita en La Noria para recoger sus pertenencias antes de romper filas.

A su salida de las instalaciones de Xochimilco, todos guardaron silencio. Paco Jémez y Martín Cauteruccio se tomaron fotografías con aficionados, pero no dieron declaracines. El único que dio la cara fue el seleccionado nacional Jesús Corona.

El portero de La Máquina aseguró que "se cumplieron los objetivos en función de calificar a liguilla; desafortunadamente no logramos avanzar. Estamos contentos pero insatisfechos".

Chuy, que tuvo una destacada actuación contra el América, al mantener su arco en cero, despejó dudas respecto al interés que Chivas mostró por sus servicios e indicó que si por él fuera terminaría su carrera con Cruz Azul.

"Estoy tranquilo porque aún tengo seis meses de contrato con Cruz Azul. Me gustaría colgar los guantes con el equipo, pero esa no es una decisión solamente mía, sino también de la directiva y de cómo me encuentre futbolísticamente. Sé del interés de Chivas, me halaga, pero no ha habido un acercamiento directo. Yo sigo con Cruz Azul".

“Chuy” aseguró que si por él fuera colgaría los guantes con La Máquina; descartó acercamiento directo con Chivas. @laaficionpic.twitter.com/OBRivApJdN — Montserrat Téllez (@Moon_tse29) 27 de noviembre de 2017

El portero indicó que por el momento, el equipo necesita descansar y gozar de sus dos semanas de vacaciones; reportarían aproximadamente el 12 de diciembre.