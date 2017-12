Jesús Corona defiende a Oswaldo Alanís

Ciudad de México

Jesús Corona, portero de Cruz Azul no pudo evitar la pregunta sobre su postura respecto a la situación que vive Oswaldo Alanís con Chivas y el famoso “pacto de caballeros”; el cancerbero defendió al defensa y pidió que fuera mejor valorado.

“Sabemos que tanto el jugador como el club están inconformes. A uno como jugador del fútbol mexicano le gustaría que hubiera un mejor trato entre futbolistas y directivas; que se llegara a un acuerdo. Sabemos que cada uno ve por sus intereses, pero creo que Alanís debe ser mejor valorado”, dijo Chuy Corona.

En días pasados, Jorge Vergara, presidente del club Guadalajara lanzó un ultimátum para Alanís asegurando que la directiva quería que entrara en planes a un año, condición que el jugador rechazó y por eso se le pidió entrenara con la filial de segunda división.

REGRESAN DE LA PRETEMPORADA

Cruz azul regresó de la pretemporada en Manzanillo y a su llegada al Aeropuerto capitalino, Jesús Corona portero y capitán de La Máquina se detuvo unos minutos para platicar sobre el trabajo realizado con su nuevo entrenador Pedro Caixinha.

“Ya me habían platicado de su forma de trabajar. No me sorprendió nada porque es lo que esperaba de las referencias. Algunos compañeros de Santos me dijeron de su metodología intensa”, relató el portero.

Corona indicó que una de las características que pudo detectar del portugués es que les pide el máximo rendimiento y es muy meticuloso con cada aspecto: “Se trabajó muy bien. Pedro entrena con mucha exigencia, pero sobre todo cuida mucho los detalles; todo lo tiene planificado”.