Estuve mal por engancharme: Chuy Corona

Ciudad de México

Después de que Caixinha saliera a decir que “No vamos a hacer un alboroto por lo de Chuy; él estaba enojado y el camarógrafo debió respetar eso”, Jesús Corona salió a dar la cara no solo por el resultado, sino por el altercado que tuvo con un camarógrafo.

Cabizbajo y con un semblante triste, el portero de la Máquina explicó lo sucedido al término del partido. “Estuve mal por engancharme, pero él se puso enfrente de mí y lo ves con esa sonrisa, provocando”.

El resultado adverso y más por el pasado qué hay con América sacó la frustración de Chuy , quien también lamentó no poder darle alegría a la afición.

#NoEsNormal que si ya te perdiste un mundial por agresivo, vuelvas a meter la pata igual 4 años después. En fin lo NACO se trae en la sangre o no Jesús Corona? #ClasicoJoven#VamosConTodopic.twitter.com/jbDNWJPvTO — CHema (@_Txema) 1 de abril de 2018

“Hay que seguir trabajando. Es obvio que me molestan este tipo de situaciones pero hay que seguir trabajando y tenemos que salir adelante. Sabemos que ya es muy complicado pensar en la clasificación. Me da mucha pena que le estamos quedando a deber a la gente que se ilusiona y siempre nos está respaldando. Me frustra bastante no poder darles una alegría”.