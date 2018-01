Javier Salas más adaptado cada día a la vida del Azul

Guadalajara

En Cruz Azul no hay tiempos ni para adaptación, ni experimentos, el equipo Celeste empezó con dudas la Liga y en la Copa las agudizó, fue el primer partido, pero perdieron contra un equipo de ascenso y eso no se le permite a un grande.

La Máquina Celeste del Cruz Azul llega a la fecha dos con apremios y urgencia por el resultado, hay varias caras nuevas en la institución y una de ellas es Javier Salas, quien habla sobre el duelo que tendrán ante Chivas.

“Contentos, venimos con toda la ilusión de hacer un gran partido, de poder sacar el resultado. Creo que Chivas es un gran equipo, nosotros venimos con la ilusión de hacer un gran partido y de sacar el resultado para nuestra afición”.

Los conceptos de Pedro Caixinha no son complicados para Salas, aunque es obvio que el arranque no es el esperado ni por ellos, ni su afición.

“Poco a poco vamos entendiendo lo que él quiere, tenemos que plasmarlo en la cancha que es lo que queremos hacer mañana”.

Salas le da un voto de confianza a gente que llegó de nuevo ingreso a la Máquina, como Carlos Peña a quien le augura éxito con la camisa celeste.

“Muy bien, creo que son grandes jugadores, vienen con toda la intención de aportar, nos van a ayudar mucho. Darles toda la confianza, son jugadores experimentados, ya saben cómo está el tema acá, ellos saben cómo hacer las cosas, estar con ellos”.

¿En lo personal como va tú adaptación al nuevo equipo?

“Muy contento. Me siento muy bien de estar en este gran club, me han recibido todos con los brazos abiertos, me siento con toda la ilusión de salir adelante acá”.

Para concluir, Salas habló que no hay presión porque no han marcado gol ni en Liga ni en Copa, pues afirma que las oportunidades se han generado.

“El equipo se vio muy bien, no pudimos concretar, queremos hacer las cosas bien mañana”.

