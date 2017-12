Javier Salas sólo piensa en ser campeón con Cruz Azul

Ciudad de México

El mediocampista Javier Salas afirmó que quiere ser campeón con Cruz Azul, por lo que se matará en la cancha por un título con su nuevo equipo y llega muy ilusionado y con una mentalidad ganadora.

Sobre ser uno de los jóvenes futbolistas mexicanos en recibir la oportunidad en una de las instituciones más prestigiosas, subrayó que sabe que está en un equipo muy grande de México. “Vengo muy ilusionado y con esa mentalidad ganadora de conseguir cosas grandes”.

Abundó sentirse muy contento de que un club tan grande como Cruz Azul se refuerce con mexicanos, lo cual es muy importante, y cada uno tiene mucho que dar y ganar con este club.

Aseguró que sí se ve campeón con Cruz Azul, por lo que no se acongoja de haber salido de un Atlas con 60 años sin campeonato y llegar a otro equipo que lleva 20.

“No podemos quedarnos en el pasado. Tenemos la alegría y energía de hacer cosas grandes en el presente y futuro”, subrayó.

Indicó que desde el primer día que llegó, el entrenador, el portugués Pedro Caixinha, le expresó que quiere jugadores ganadores y “mentalmente nos ha puesto ese chip ganador”.

Al llegar a un equipo grande sólo le queda demostrar el porqué está aquí, “tengo que hablar en la cancha. Mi llegada a Cruz Azul es en un buen momento. Me considero una persona muy capaz, que quiere hacer cosas grandes y con una mentalidad fuerte”.

Compartió que su cambio de Guadalajara a la Ciudad de México solo se le ha complicado un poco en cuanto al tráfico “que se me hace muy pesado, pero me acostumbraré. En cuanto al club, se me hace grandioso, me siento muy a gusto aquí y muy feliz”.

Su mensaje a la afición celeste es que tengan mucha fe en el equipo, que tengan la mentalidad de que el conjunto hace las cosas bien. “Que vayan (al estadio) con esa fe a alentarlo y que nosotros nos vamos a morir en la cancha por ellos”.