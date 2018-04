El Azul, un estadio huérfano de títulos

Ciudad de México

Parece mentira que el Estadio Azul vaya a dejar de ser anfitrión de partidos de la Liga MX a partir del próximo sábado, 71 años de historia se reducen al milagro, prácticamente inalcanzable, que Cruz Azul necesita para avanzar a la liguilla del Clausura 2018 y seguir disputando el título.

Pero lo que más incredulidad causa, es que en todo el tiempo que el coloso de la Avenida Insurgentes fue casa de algunos equipos de gran tradición como el Atlante o Cruz Azul, nunca pudo coronar a ninguno de ellos sobre su césped. Incluso el poco tiempo que América y Necaxa jugaron ahí como local, el Estadio Azul se limitó a celebrar puras Finales de Copa, nunca una de Liga.

Cruz Azul presume ocho campeonatos de Liga que lo volvieron uno de los equipos grandes y con más afición del país; sin embargo, ninguno de ellos pudo ser festejado en casa, los vestidores nunca vieron a un equipo cementero destapar la champagne y regarla por todo lo alto en señal de victoria, los altavoces nuca entonaron el 'We are the Champions' de Queen como el himno adoptado por todos los campeones del mundo.

Lo que sí hubo fueron partidos de desempate, los cuales no eran propiamente una Final, sino un duelo entre los dos primeros lugares de la clasificación, que habiendo terminado con la misma cantidad de puntos, tuvieron definir al campeón un partido definitorio.

Oportunidades hubo. En la temporada 83-84 el Estadio Azul acogió sus primeros duelos de liguilla, desde entonces, han transcurrido 57 torneos en los que únicamente se disputaron dos duelos por la Final de vuelta, ambos con Cruz Azul como protagonista.

En el Invierno 99, Alejandro Glaría le dio al los Tuzos del Pachuca su primer título de liga, anotando un gol de oro al minuto 93 que dejaba tendida a una Máquina que desde el principio partió como favorita, no solo porque los hidalguenses tenían menor experiencia en este tipo de encuentros, sino por fungir como locales.

Pasaron 10 años para que el Azul volviera a albergar un partido decisivo en la Primera División, La Máquina ya traía consigo una malaria de no poder coronarse en las Finales, por lo que este lucía como el escenario idóneo para romper con dicha 'maldición'; sin embargo, Rayados de Monterrey fue mucha más pieza y con un Humberto Suazo y Aldo de Nigris Inspirados, sepultaron las ilusiones de miles de aficionados celestes.