"Me encuentro estable y bien": 'Yayo' de la Torre

Ciudad de México

Fue el mismo Eduardo de la Torre, director deportivo de Cruz Azul, el que salió a aclarar su estado de salud. En un video publicado por el club en su canal oficial de YouTube, el Yayo informó qué le sucedió el sábado y que lo obligó a internarse en un hospital de Guadalajara, Jalisco.





"El motivo de esta grabación es para aclarar el porqué de mi traslado a un hospital. Dado que el día de ayer en casa sufrí unos incidentes, malestares que me motivaron y me obligaron a trasladarme a un hospital para hacer una revisión y tomar unos estudios y exámenes pertinentes, una vez que tenga los resultados ya sabré el siguiente paso a seguir, pero de entrada me encuentro estable y me encuentro bastante bien", dijo de la Torre en el mensaje que publicó en el vídeo.





La tarde del sábado corrió la información de que el Yayo de la Torre estaba internado en un hospital de Guadalajara. Lo que provocó que empezaran a circular varios rumores, los más alarmistas señalaban que el directivo había sufrido un derrame cerebral, pero conforme fueron pasando las horas, pese al hermetismo que imperaba, el propio club informó que Eduardo había sufrido un percance, y se descartó que estuviera en estado grave.





De la Torre lleva un día completo internado y conforme él mismo informó en el vídeo, aún está a la espera de los resultados médicos para determinar qué es lo que padece.