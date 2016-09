Continuidad segura

Ciudad de México

Eduardo de la Torre, director deportivo de Cruz Azul, afirmó que Tomás Boy continuaría en el cargo si en lo que resta del torneo el equipo muestra lo que en el primer tiempo ante América le permitió meter tres goles y que calificar o no a la Liguilla no condiciona el proceso.

"(La Liguilla) es una meta muy corta; el futuro de este proyecto depende de muchas otras cosas más; si el equipo muestra lo que hizo en el primer tiempo en la mayor parte de los partidos que vienen, seguramente el proyecto continuará", explicó el directivo en La Afición en entrevista con Carlos Contreras, Jimena Rodríguez y Héctor González.

De lo que pasó futbolísticamente para que La Máquina perdiera una ventaja de tres goles, el Yayo respondió: "Yo creo que a partir del minuto 51 que viene la expulsión y nos convierten el gol, que yo creo es un factor importantísimo, me parece que más determinante que la expulsión fue ese gol, porque ya éramos diez contra once y dos goles de ventaja, el equipo resintió mucho, se paró atrás, defendimos en nuestro último tercio, ya no tuvimos esa posibilidad de ofender al rival como lo habíamos hecho; independientemente de todo eso nos echamos o nos echaron atrás, el caso es que defendimos muy atrás y con dos centros en los últimos partidos acabaron ganándonos".

El Yayo reconoció que tiene un sentimiento "de pena", porque "dejamos muy dolida a la afición después de un gran primer tiempo; no pudimos culminar, no pudimos redondear el partido y al final nos dan la vuelta en una forma muy estrepitosa y caemos y todo eso deja con un dolor muy grande. Somos directamente responsables y lo asumimos como tal, entendemos todo, y no nos queda más que recuperarnos y poder sobreponernos a esto y levantarnos para seguir el campeonato y hacerlo de la mejor forma. Al final ni la expulsión ni alguna acción no marcada por el árbitro son responsables de la derrota".

¿Por qué mantener a Boy?

"... porque tenemos un proyecto y nos ha costado mucho trabajo, entendemos que para cosechar se requiere tiempo, también entiendo que ha sido dolorosa esta situación, pero este primer tiempo que fue el mejor del campeonato es la muestra de lo queremos y le estamos apostando, a esta parte positiva del partido".