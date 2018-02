Édgar Méndez vuelve a jugar con la lección aprendida

Ciudad de México

Después de seis jornadas suspendido, Édgar Méndez por fin volverá a jugar en la Liga. El atacante español fue sancionado con esa cantidad de partidos luego de escupirle a Alejandro Díaz, del América, en el juego de vuelta de los Cuartos de Final del torneo pasado, razón por la que se tuvo que perder el primer tercio del campeonato.

Hasta el momento, Méndez solo ha jugado en la Copa Mx, acumulando 270 minutos en los tres partidos que lleva La Máquina en el torneo copero, con un gol en la competencia.

"Ya cumplí lo que tenía que cumplir, el pasado es pasado y ahora lo que toca, es levantarme, tratar de hacer las cosas bien para que todo mundo olvide lo que hice. Uno se la pasa mal porque le quitan lo que más le gusta, pero fue un momento de calentura. Tampoco soy un niño de 21 años para estar haciendo esas tonterías, ya cumplí, ya aprendí de los errores y sé que no volverá a pasar", dijo Édgar en conferencia de prensa.

Y desde la distancia, el futbolista español ha visto como Cruz Azul no ha podido tener un buen inicio de torneo, al solo sumar seis puntos de los 18 que se han disputado; él no comprende cuál es la razón, pues afirma que se ha trabajado bien con Pedro Caixinha.

"Le ponemos mucha dedicación, estamos entrenando muy bien; se uno ve los entrenamientos, no hay problema alguno, hacemos las cosas bien, pero llegamos a los partidos y no llegamos claro arriba, no metemos los goles que necesitamos para ganar un partido; en casa nos está costando, pero creo que estamos a tiempo para cambiar la dinámica, para cambiar todo y esa es la mentalidad de nosotros".