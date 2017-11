“Vamos a cumplir el objetivo”; Edgar Méndez

Ciudad de México

Édgar Méndez no tiene dudas. El atacante español confía plenamente que Cruz Azul conseguirá su boleto a la Liguilla mañana cuando enfrente a Veracruz en la cancha del Estadio Azul. Por eso, cuando se le cuestiona que si sería un fracaso el no llegar a la fase final, de inmediato responde sin titubeos, de manera contundente: "Vamos a cumplir el objetivo".

Y de inmediato, en la charla que le ha concedido a La Afición, agrega: "No pienso en eso (en fallar), somos un vestuario fuerte, unido, que no piensa en el no; pensamos en lo que nos queda y que vamos a seguir".

De esta manera Méndez sintetiza el momento que se vive en La Máquina, equipo que –pese a los altibajos y que en estos momentos no está en puestos de Liguilla– ha logrado llegar a la última jornada con el destino en las manos. Solo depende de un triunfo ante los Tiburones Rojos para regresar a la fase final luego de tres años de ausencia.

Sin embargo, si una lección se ha repetido hasta el cansancio en este club durante los últimos años es que aquí nada es seguro. La historia reciente muestra que el peor enemigo de Cruz Azul es el propio Cruz Azul.

Pero a Édgar eso no le interesa. Sí, sabe muy bien de los casi 20 años sin título que está a punto de cumplir la institución, también de los seis torneos en los que ni siquiera ha podido calificar. Aunque él prefiere no mirar atrás por una sencilla razón.

"Sabemos cómo es Cruz Azul, sé lo que ha pasado, pero bueno la verdad no le doy mucha importancia porque yo soy nuevo, la verdad es que vengo con un aire fresco y creo que si te pones a pensar siempre en el pasado, al final te haces mediocre; creo que lo que tienes que hacer es pensar en grandes para salir de las dificultades".

Y es esa mediocridad la que quiere dejar a un lado, por eso Méndez vuelve a lanzar otra frase contundente, ahora dirigida a la afición cruzazulina. Una que suena como a promesa.

"Sabemos que la afición va a estar apoyándonos desde el minuto uno, desde antes que se juegue el partido porque ya lo percibimos y no los vamos a defraudar, que por nosotros no va a quedar todo el trabajo y todo el esfuerzo; nos falta un pasito para llegar a la Liguilla".

En los últimos tres años en los que La Máquina no ha podido calificar, en dos llegó en una situación similar, en la que solo le valía ganar para meterse a la pelea por el título (Clausura 2015 y Clausura 2016), pero en ambas fracasó. Ahora vuelve a estar en ese mismo escenario y Édgar sabe cómo se debe jugar este partido.

"Nos jugamos el clasificar después de seis torneos y para nosotros es como si fuera el último partido de nuestras carreras, y vamos a salir a darlo todo para que la afición esté contenta con nosotros.

"Sabemos de la importancia del partido, sabemos que dependemos de nosotros mismos y tenemos que salir a dar el máximo; está claro que sabemos todo lo que nos rodea, sabemos lo que debemos de dar porque la afición quiere eso y necesita eso, vamos a salir a darlo eso porque también lo merecemos por el año que hemos hecho

TODO ES GRACIAS A JÉMEZ

Hace un año, Édgar Méndez formaba parte de la plantilla de un modesto Alavés que empezaba a sorprender en el futbol español. Al final de ese año futbolístico, a Édgar le quedó la satisfacción de haber contribuido para que el conjunto de los albiazules concluyera en la novena posición y que gracias a un tanto suyo, anotado en la semifinales de la Copa del Rey, este equipo pudo medirse al Barcelona en la Final.

Méndez tuvo muy buenos números, tal vez los mejores en una carrera que tardó un poco en explotar, pues en sus primeros años deambuló entre equipos de la Segunda División española. Él cuenta que tuvo ofrecimientos para ir a varios equipos, pero fue la llamada de Paco Jémez la que lo convenció para recalar en el futbol mexicano.

"Parte de la culpa la tiene el míster (Paco Jémez), me gusta la manera que tiene de trabajar, me gusta cómo es y la verdad estoy en una bonita edad para hacer cosas grandes".

Y aunque nunca pudo trabajar en España con Jémez –porque justo cuando iban a coincidir en el Granada, él aceptó la propuesta de ser vendido al Alavés–, no duda que Paco es el gran artífice de que Cruz Azul esté cerca de regresar a una Liguilla.

"Paco es una persona muy cercana, muy profesional, yo creo que si no fuese de la manera que es, el Cruz Azul o nosotros no estaríamos en la situación que estamos ni hubiésemos hecho el torneo que hemos hecho, porque para mí el torneo ha sido muy bueno, si es cierto que nos gustaría estar en una situación más cómoda, pero lo bonito del futbol es que aún dependemos de nosotros; creo que todo esto es gracias al míster por su manera de ser y entregarse, para mí es una persona muy buena".

Incluso, Méndez cree que si se apoya el proyecto de Paco Jémez, con él podría llegar el noveno título de Liga para el club. Y es que para Édgar, el técnico español ya logró lo más complicado, que es darle una identidad y un estilo a La Máquina.

"Pues sí, la verdad que sí porque sinceramente el equipo ya tiene una idea de juego, una identidad y la verdad es que no ha sido fácil, pero él lo ha conseguido plasmar, su idea y su filosofía; creo que Cruz Azul hoy en día tiene identidad y por eso me gustaría que el míster estuviera mucho tiempo con nosotros".

LAS 4 CLAVES DE MÉNDEZ:

SU PRIMER TORNEO: "Me gustaría estar en un nivel muy bueno y demostrar que soy valido para la Liga mexicana. El que haya venido con 27 años no implicada nada, pues vengo con muchas ganas de demostrar que puedo estar aquí, que puedo hacer las cosas lo mejor posible e intentar conseguir muchas cosas con Cruz Azul".

LAS CRÍTICAS A LA MÁQUINA: El grupo no escucha nada de eso. Si algo tenemos es que somos un vestuario muy unido y muy fuerte, no hacemos caso a lo que se comenta afuera, no vemos a la prensa, yo creo que estamos en buena dinámica y posición porque dependemos de nosotros, lo de Morelia fue un muy buen golpe anímico".

JUGAR COMO ANTE MORELIA: Veníamos de una racha negativa, pero creo que lo que nos ha dado ánimo ha sido el último partido de Liga. Fue uno de los primeros tiempos que hemos hecho en todo el torneo, la verdad es que el equipo se vio completo y somos conscientes que saliendo así en todos los particos tenemos más chances de llevarnos la victoria; cuando nosotros estamos bien, somos un rival muy difícil.

LOS FANTASMAS DE CRUZ AZUL: "La idea es salir adelante, la idea es no pensar en las cosas malas, afrontar todo como si fuese un reto nuevo y somos un grupo muy fuerte, un vestuario muy fuerte, así que creo que este año vamos por buen camino".