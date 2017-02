Ni frustración ni desencanto: Eduardo De la Torre

Ciudad de México

En Cruz Azul no hay preocupación ni alarma. Sí, consideran que esta cosecha de puntos está por debajo de lo esperado, pero hay convencimiento de que este estilo de juego les dará dividendos tarde o temprano. Incluso, para Eduardo de la Torre, director deportivo del club, éste ha sido el mejor comienzo del equipo que ha visto en los últimos años.

"Para mí es uno de los mejores inicios en la forma de juego. Sé que en cuanto a números, sí ahí no hay duda y son fríos, no hemos hecho un inicio de temporada como debe de ser, pero analizando partido a partido, minuto a minuto, hemos visto que Cruz Azul ha tenido gran dominio sobre el rival, mala puntería, hemos tenido aciertos y ddsaciertos, pero en ese aspecto estamos muy muy tranquilos porque vemos un equipo muy entregado, con un estilo de juego muy definido y que tendrá que vencer esa adversidad y esa presión de no meter el gol; hay jugadores con una calidad muy importante y no tenemos la menor dudas de que cuando empiece a encajar ese último eslabón vamos a conseguir esos puntos que estamos necesitando".

Y el directivo enfatizó que en términos generales no hay frustración en el equipo, pese a la falta de contundencia y de puntos.

"No es frustración en general, solo de un punto en particular sobre la contundencia y el sentimiento que existe al final de los partidos,el equipo está tranquilo, no hay frustración ni desencanto, por qué sabemos que vamos por el camino correcto".

También, De la Torre enfatizó que hay mucha gente a la que le gusta este Cruz Azul y reiteró que es cuestión de tiempo para que lleguen los resultados.

"No es cuestión de creer, es de analizar. No nomás estoy diciendo que crean en este equipo que va a jugar bien, no, estoy siendo objetivo en las cuestiones estadísticas, no es una cuestión nomás de ilusión. Ahora, sí es cierto, la afición lo que más quiere son las victorias, en eso estoy de acuerdo, ¿qué tanto vamos a esperar?, yo creo que también hay mucha afición que está muy contenta por cómo juega el equipo; insatisfecha por el resultado, sí; nos lo reclama, también; pero a mí en la calle mucha gente me dice 'tengan fe, sigan creyendo que se ve que el equipo está a punto de explotar' y yo concuerdo con eso".

CORONA REGRESA

El Yayo de la Torre informó la situación de Jesús Corona, quien dejó la concentración de la selección mexicana por una lesión en el codo. El directivo informó que lo evaluarán para saber si puede estar para el juego contra Santos.

"Tuve comunicación con él (Jesús Corona). En el partido contra Querétaro tuvo un contacto muy fuerte todavía refiere algunas molestias. Hablando con él no estaba en condiciones de jugar mañana entonces hicimos la petición a la Federación para que pudiera regresar, hoy estará de regreso para ser atendido y evaluar si podrá tener o no participación el próximo fin de semana".

SIN PROTESTA

También el directivo informó que no se levantará ninguna queja en contra del árbitro asistente Alejandro Ayala, quien habría provocado a Jesús Corona durante el juego contra Querétaro.