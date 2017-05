Entre la gloria y la tristeza, Cruz Azul y sus 90 años

Ciudad de México

Los 90 años de Cruz Azul llegan en el período más oscuro de la institución. Deprimido y sin protagonismo, La Máquina debe echar un vistazo a su pasado para encontrar un motivo de alegría y soportar así triste actualidad. Este equipo se ha estancado en el recuerdo y la añoranza.

Sí, nadie niega que Cruz Azul tiene un lugar en la élite del futbol mexicano, gracias a los ocho títulos de Liga que ha conquistado en su historia (el cuarto más ganador, detrás de América, Chivas y Toluca). Sin embargo, desde hace 20 años no ha conseguido una nueva estrella y en los últimos tres ni siquiera ha sido capaz de llegar a la Liguilla para pelear el campeonato.

Pese a ello, La Máquina se mantiene como uno de los equipos más populares de México, ya a 90 años de distancia desde que en el seno de la Cooperativa cementera (en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en el estado de Hidalgo) los trabajadores escogieran el futbol como deporte predilecto y participaran en torneos amateurs de Hidalgo. Fue el 22 de mayo de 1927.

En estas nueve décadas La Máquina ha sido de momentos buenos y malos. Cómo equipo amateur se hizo de un nombre en Hidalgo, luego irrumpió en la Segunda División para llegar a Primera. Y ahí, en 11 años (de 1969 a 1980) se convirtió en el equipo más dominante de México al conquistar siete títulos. Gran poderío que se diluyó en las siguientes cuatro décadas, pues de 1980 a la actualidad, solo consiguió una estrella más, es decir, un campeonato en 37 años.

Así camina Cruz Azul en estos momentos, un gigante al que las penas lo han empequeñecido. La Máquina busca reconocerse así mismo. Su historia lo obliga a rascar en su historia y recuperar la memoria.

4 MOMENTOS DE GLORIA

1. LA DÉCADA DE LOS 70: El momento más glorioso de la historia de Cruz Azul se dio en el lapso de 11 años. En ese tiempo La Máquina ganó siete títulos de Liga, los primeros dos como líder general y los siguientes ya en el formato de Liguilla. Además, en este tiempo, el conjunto celeste se mudó de Hidalgo a la Ciudad de México, jugando en el Estadio Azteca.

2. LA LLEGADA A PRIMERA: Cruz Azul comenzó como un equipo amateur en el estado de Hidalgo, ahí tuvo sus primeros éxitos regionales y por ello sus dirigentes decidieron inscribirlo a la Segunda División en 1960. Luego de cuatro años, La Máquina obtuvo su boleto al máximo circuito. El 6 de junio de 1964 disputa su primer juego en Primera.

3. LA FUNDACIÓN: El 22 de mayo de 1927 los trabajadores de la Cooperativa Cruz Azul deciden fundar un equipo futbol, la otra opción era un cuadro de béisbol ante la popularidad que tenía ese deporte en la zona. Ante la falta de una Liga profesional, el equipo de los cooperativistas se dedicó a participar en torneos regionales dentro del estado, también tuvo algunos competencias en la Ciudad de México.

4. LOS TÍTULOS INTERNACIONALES: Por mucho tiempo, La Máquina fue el equipo que más campeonatos de la Liga de Campeones de la Concacaf tenía en sus vitrinas, con seis en total. Incluso, dentro de la larga sequía que ha atravesado, uno de los momentos más felices que tuvo fue la Final de Libertadores en 2001, en la que cayeron ante Boca Juniors en penales.

4 MOMENTOS DE TRISTEZA

1. 20 AÑOS SIN TÍTULO: En el Invierno 1997, cuando Cruz Azul conquistó su octava estrella, el equipo dejaba atrás una sequía de 17 años y muchos pensaban que un periodo así no se volvería a presentar. Pero no, La Máquina desde ese año no ha vuelto a ser campeón y en diciembre cumplirá 20 años sin tener otro episodio exitoso. En 37 años apenas tiene una estrella de manera lastimosa.

2. EL TÉRMINO CRUZAZULEAR: Desde 1997 a la fecha, Cruz Azul ha disputado cinco finales de Liga y todas las ha perdido. La última, ante América en el Clausura 2013, en la que le empataron de último minuto con gol del portero, afianzó el término "cruzazulear", que no es otra cosa que una forma de burla ante la incapacidad del equipo de mantener sus ventajas. Ahora, en memes, se le atribuye la salación a todo aquello que apoya.

3. MOMENTO ACTUAL: 3 AÑOS SIN LIGUILLA: éste es el peor momento que atraviesa Cruz Azul en su historia. Seis torneos sin Liguilla y con problemas porcentuales, no son las características que se esperarían de uno de los equipos más populares de la Liga Mx. La Máquina no había pasado tanto tiempo sin entrar a la fase por la pelea del título, además arrancará el siguiente torneo con la amenaza del descenso.

4. LA CRISIS DE 2003 Y EL CASO CARMONA: Dos de los momentos más vergonzosos que ha atravesado Cruz Azul se han dado en la sequía de títulos. En el Clausura 2003, luego de los malos resultados la directiva decidió rescindir el contrato a toda su plantilla en pleno torneo. En el Clausura 2017, perdió en la mesa el juego de vuelta de cuartos ante Pachuca, al haber alineado a Salvador Carmona, quien había sido inhabilitado de por vida por un segundo dopaje.

LOS TÍTULOS DE LA MÁQUINA

8 Títulos de Liga: 1968-69, México 1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-1980 e Invierno 1997.

6 Liga de Campeones Concacaf: 1969, 1970, 1971, 1996, 1997 y 2013-14.

3 Copa de México:1968-69, 1996 y Clausura 2013.

2 Campeón de Campeones: 1968-69 y 1973-74.

FECHAS IMPORTANTES:

22 de mayo 1927: Fundación del equipo de futbol en Ciudad Cooperativa, Hidalgo.

Temporada 1960-1961: Se inscribe al equipo a la Segunda División.

19 de enero 1964: luego de tres años, Cruz Azul asciende a Primera.

6 de junio 1964: La Máquina disputa su primer juego en Primera; pierde 4-1 ante Monterrey.

2 de febrero de 1969: Cruz Azul consigue su primer título, al terminar líder general.

1971: Gracias al éxito deportivo y la popularidad, el equipo deja Hidalgo y juega en el Azteca.

13 de julio 1980: Termina la época dorada de Cruz Azul, la cual le dejó siete títulos de Liga.

1996: La Máquina deja el Estadio Azteca y se muda al Azul, inmueble que dejará en 2018.

7 de diciembre 1997: Luego de 17 años, La Máquina consigue su octavo título al vencer a León.

10 de abril 2013: Cruz Azul gana la Copa Mx, primer trofeo oficial desde su último título de 1997.