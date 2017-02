Las voces del Cruz Azul

Ciudad de México

Luego de la derrota ante el Atlas en el Estadio Azul, y de sumar nueve encuentros consecutivos sin conocer la victoria, en Cruz Azul se han alzado las voces tanto de los jugadores, del cuerpo técnico y de la directiva del club, cada parte consciente de la mala racha por la que pasa el equipo, misma que se podría romper el próximo sábado en el Estadio Azteca ante el América.

UNA MANIFESTACIÓN INÉDITA

A Cruz Azul siempre se la ha tachado de ser un equipo frío, en el que son contados los jugadores que dan la cara en los momentos de crisis. Pues bien, luego de que en las últimas semanas varios elementos se alinearan al discurso de la directiva y de su entrenador, sobre que no existía presión y mucho menos algún tipo de crisis, el sábado el plantel reconoció el mal momento que se atraviesa.

Y de manera inédita, luego de la caída ante Atlas, la mayor parte de la plantilla de La Máquina se presentó en la sala de conferencias del estadio Azul para “dar la cara por su institución”, según enfatizaron una y otra vez.

Jesús Corona, Christian Giménez y Gabriel Peñalba respondieron a las interrogantes de los medios, dejando claro que el vestidor está unido y enfocado en revertir el mal momento.

“Decidimos como grupo presentarnos acá y por ustedes que son los medios dar la cara a la afición, a nuestras familias que son las que sufren también con nosotros. No venimos a poner pretextos, la estamos pasando mal y es un grupo donde no hay ningún mala leche, no hay quien se quiera salvar solo; no vamos a aflojar, no vamos a parar”, dijo el Chaco Giménez.

“Está aquí todo el equipo para dar la cara por nuestra afición y nuestro club; sé que no se han dado los resultados. Sabemos que estamos en deuda”, señaló Jesús Corona también en su oportunidad.

UN JÉMEZ SIN RESPUESTAS

Y mientras los jugadores demuestran su unión para levantar este proyecto, el propio Paco Jémez muestra su incredulidad por lo que está pasando el equipo, que en casi todos los partidos ha tenido más oportunidades que sus rivales, pero sencillamente carece de contundencia.

“Llevo muchísimos años dedicado a esto. Yo no había visto una cosa igual en mi vida. Lo que he visto aquí no lo he visto en algún sitio. Solo puedo volver a hablar del trabajo. No puedo darte una explicación, lo que he vivido aquí no lo he vivido en otro sitio”, dijo después del descalabro ante Atlas.

Hasta el momento, la productividad de Jémez con Cruz Azul (del 28 por ciento) es una de las más bajas de los últimos años; sin embargo, el que exista un estilo definido, que aún conserve el respaldo de la directiva y goce de buena aceptación con la afición, hace complicada su remoción, aunque si los resultados no se dan, todo puede pasar en un club tan urgido de buenas actuaciones. El juego contra América será crucial, sobre todo porque el aficionado suele ser muy estricto cuando llega este clásico. Aquí la imagen de Jémez puede ganar o perder puntos.

HASTA QUE CUAJE EL PROYECTO

La directiva de Cruz Azul históricamente ha apostado por la paciencia en los proyectos y con Paco Jémez no será la excepción. Es cierto, la presión es grande ante la posibilidad de quedarse por sexto torneo consecutivo sin

Liguilla y ya muy cerca de los puestos de descenso; sin embargo, hay convencimiento de que a este equipo solo le hace falta encontrar una victoria para liberarse.

El lunes, Eduardo de la Torre, director deportivo, fue enfático respecto al futuro del entrenador. “Entendemos que ese tema es muy atractivo para los medios, o para tener plazos, nosotros no vamos a andar ratificando a cada rato, vamos a ser lo pacientes que se necesite para que se terminen de cuajar estas señales que se dan en este proceso” aseguró Yayo a Fox Sports.

En las últimas semanas, Guillermo Álvarez Cuevas ha visitado en dos ocasiones al plantel. Sí, hay un respaldo importante para el proceso de Paco Jémez, pero la paciencia en Cruz Azul en los últimos años más que una virtud, se ha transformado en su mayor defecto.

Compra aquí tus boletos para la Liga MX