Arranque de Paco Jémez, sin promesa de mejora en Cruz Azul

Ciudad de México

Han sido cinco largos torneos en los que la afición celeste se ha quedado con las ganas de ver a su equipo en la Fiesta Grande. Ha estado cerca, pero hasta ahí.

Varios entrenadores han pasado por el banquillo celeste tratando de romper la sequía de liguillas y ninguno lo ha logrado, es por eso que la cúpula cementera se dio a la tarea de darle un giro drástico a la situación, trayendo al español Paco Jémez para el presente Clausura 2017. Aunque los resultados hasta ahora entregados no son alentadores.

La malaria celeste comenzó, de forma irónica, con Luis Fernando Tena, estratega que dio el último pase a una eliminatoria. Llegó para el Clausura 2014 y registró el mejor inicio en los últimos tres años, una cosecha de sietes puntos en las primeras tres jornadas.

Para el siguiente torneo, aún con el 'Flaco' en el banquillo, sólo cosecharon dos puntos en sus primeras tres jornadas, siendo de los peores inicios de torneo para los de la Noria.

Un año después, se le brindó la oportunidad a Sergio Bueno, cuyo arribo generó polémica y malestar en la afición cementera, a pesar de tener el mejor inició de los últimos torneos sin calificar (seis puntos, producto de un descalabro y dos victorias).

Bueno tampoco llevó al equipo a la ronda eliminatoria y cortaron su proceso tras un semestre. Tomás Boy fue el elegido para rescatar el barco.

La mala racha seguía firme. Tomás Boy armó el equipo a su gusto, no había excusas, pero el inició del Clausura 2016 fue un mal augurio de cómo terminaría el torneo: Sólo dos puntos de nueve posibles. Nuevamente sin jugar la liguilla.

Hoy, la directiva celeste se juega todo, le aposto a un cambio radical que, al día de hoy, ha quedado a deber con los resultados registrados. Paco Jémez fue franco, no prometió un título, sólo tratar de recuperar la grandeza que ha extraviado el Cruz Azul. Lo que hay es un cambio de actitud y es notorio, pero, si los resultados no lo acompañan, la impaciente afición celeste no tardará en pedir su cabeza.

ARRANQUES DE LOS ÚLTIMOS TÉCNICOS DE CRUZ AZUL (TRES JUEGOS)

Clausura 2014 | Luis Fernando Tena

7 puntos - Eliminados en Cuartos de Final

Apertura 2014 | Luis Fernando Tena

2 puntos - Sin liguilla

Apertura 2015 | Sergio Bueno

6 puntos - Sin liguilla

Clausura 2016 | Tomás Boy

2 puntos - Sin liguilla

Clausura 2017 | Paco Jémez

4 puntos - Sin liguilla