Motivos para preocuparse en Cruz Azul

Ciudad de México

El proyecto de Paco Jémez no ha iniciado de la manera esperada. De cinco juegos oficiales que ha disputado Cruz Azul en este semestre, solo pudo ganar el primero y ya acumula cuatro seguidos sin conocer la victoria entre Liga y Copa Mx. Sí, las cuentas no cuadran: un triunfo, dos empates y dos derrotas, ese es el saldo de Jémez en el inicio de su aventura con La Máquina.

Pero al final de cuentas son los resultados los que demuestran que La Máquina está lejos de las expectativas. En este momento, con cuatro unidades, de nueve disputadas, está en el lugar 11 de la clasificación; y en la Copa Mx apenas suma un punto y es sotanero de su grupo.

Y sí, aunque Jémez reitere que no hay presión en Cruz Azul, lo cierto es que en los últimos años este club ha sido incapaz de revertir los baches, de ahí que acumule cinco torneos sin llegar a la Liguilla.

1. La racha sin ganar

La principal razón por la que debe preocuparse Cruz Azul es por la racha de cuatro juegos que lleva sin ganar. Luego del triunfo sobre Necaxa (en J-1), vino la derrota contra Pumas (J-2) y la caída ante Querétaro en el debut en la Copa. Después le siguieron los empates frente a Monterrey en la Jornada 3 y el de Alebrijes de la segunda fecha de la Copa.

La principal preocupación para Jémez es la de revertir esta racha. No lo logró Sergio Bueno en el Apertura 2015 y fue cesado (cinco juegos sin triunfo en Liga); tampoco Tomás Boy en el Clausura 2016 (solo ganó uno de los últimos seis) ni en el Apertura 2016, en el que solo ganó tres juegos de los que 15 que dirigió antes de renunciar.

Las rachas son peligrosas en esta institución.

2. Exhibe a su plantel

Luego del empate con Alebrijes, en la autocrítica que formuló Jémez sobre el mal partido que había dado su Cruz Azul, señaló las falencias físicas de sus dirigidos, pero también sentenció que le falló la mentalidad a su plantel.

"Lo que no sea ganar no nos vale en este club. Fuimos timoratos, aparecíamos menos, no solo fue aspecto físico, también mental". Aunque intentó recomponer, agregando que con los elementos titulares hubiera pasado lo mismo: "no sabemos, si pongo titulares, igual el resultado era el mismo; hay que saber valorar, no se le puede pedir el ritmo a los que juegan y los que no".

Y particularizó en algunos casos, como el del refuerzo Martín Rodríguez: "él tiene más talento de lo que demostró, ha estado impreciso, hizo un gran gol, pero hay que exigirle más".

3. El discurso de la negación

Tal vez para Cruz Azul es muy pronto para hablar de un bache y de la presión que la falta de victorias pueden generar. Eso lo ha dejado muy claro el entrenador y algunos jugadores, quienes señalan que todo va en buen camino y los triunfos llegarán tarde o temprano. Jémez se ha escudado en el funcionamiento de su equipo y en los factores que han impedido que lleguen los triunfos.

"Hay que valorar tal como vienen los resultados y los partidos; hicimos un gran partido la semana pasada, hoy hicimos una segunda parte muy mala. No hay ningún tema de presión ni nada, los únicos que hablan de presión son ustedes. Cada uno es libre de decir lo que quiera", dijo Jémez, luego de que Cruz Azul empatara con Alebrijes en la Copa Mx, en el peor juego que ha dado el equipo desde que él llegó al timón.

4. Falta de contundencia

Se esperaba que con Jémez en el banquillo, Cruz Azul se convirtiera en una máquina de goles, debido al estilo que maneja el entrenador español. Pero hasta el momento, el conjunto capitalino ha adolecido en demasía la falta de contundencia. En Liga tiene tres goles, pero lo que más preocupa es que no ha sido claro en la generación de oportunidades.

De acuerdo con las cifras de la Liga Mx, Cruz Azul ha sido el segundo peor conjunto en remates a portería. En estos tres juegos apenas tiene ocho remates, solo arriba de Puebla que tiene siete. Este renglón lo domina Pumas con 25 y Monterrey con 24; el líder Xolos de Tijuana le dobla la producción a La Máquina, pues ha hecho 16 remates.

En Copa también tiene tres tantos, pero estos se han traducido en una unidad.

5. Lagunas defensivas

Pero así como se esperaba que Cruz Azul fuera goleador, también se sabía que daría muchos espacios atrás y padecería en defensa, lo que sí se ha cumplido. Salvo el triunfo ante Necaxa, donde no permitió tiros a puerta, en los siguientes compromisos ha sufrido para mantener la portería sin anotaciones, aspecto que no ha logrado. Aunque es el equipo al que menos remates le han hecho en la Liga Mx, con apenas 20 en tres juegos, y el segundo al que menos envíos a portería le hacen con nueve, su defensa ya recibió tres goles en Liga y cuatro en Copa. Para la competición copera Jémez modificó a línea de tres en su último compromiso, pero sus zagueros (Maza Rodríguez y Enzo Roco) se vieron lentos en varias jugadas y Alebrijes mereció mejor resultado.