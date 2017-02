“No había visto una cosa igual en mi vida”: Paco Jémez

Ciudad de México

La situación de Cruz Azul no es buena, quizá, hasta tenga tintes de crisis. Sin embargo, Paco Jémez trata de contener la calma en su conferencia de prensa, tras la derrota de 1-0 frente a Atlas.

Ahí, detrás de las cámaras y micrófonos dejó los manotazos, los gritos, los destellos de desesperación que sí mostró en la cancha, como cuando movía los con intensidad las bancas.

El español trató de mantener la calma a la hora de hablar, pero eso no le quitó la sinceridad.

"Llevo muchísimos años dedicado a esto. Yo no había visto una cosa igual en mi vida. Lo que he visto aquí no lo he visto en algún sitio. Solo puedo volver a hablar del trabajo. No puedo darte una explicación, lo que he vivido aquí no lo he vivido en otro sitio. No quiero pensar en cosas raras", dijo.

Paco sorprendió con esas declaraciones. Incluso, se le preguntó si creía que había alguna maldición sobre el equipo.

"No creo en cosas raras. Hoy nos vamos con una sensación negativa. Nos preguntamos cuánto tenemos que hacer para meter un gol. La verdad es que es una situación muy comprometida y difícil, solo nos queda seguir creando y esperar que esto vaya a acabar. Es algo que no le encuentras explicación".

Lo que sí aclaró es que no le teme a un posible cese, pues sabe bien que la directiva ve el esfuerzo que ha hecho el plantel.

"No me preocupa nada, es parte de mi trabajo, en la directiva entienden que el trabajo es bueno. Las decisiones de la directiva no me preocupan, yo estoy para trabajar".

Incluso, mencionó que el puesto de todo el equipo siempre está en juego. "Vendrá este año y el próximo, y aquí todos nos jugamos el trabajo, unos antes y otros después, si yo soy el problema no hace falta que me echen. Agarro las maletas y me voy. No creo que sea yo, tenemos que trabajar para salir de ahí".