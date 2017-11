"Hicimos un buen partido": Paco Jémez

Ciudad de México

Cruz Azul no supo aprovechar las condiciones que se le presentaron esta noche ante América; un hombre de más por 60 minutos no fue suficiente para poder sacar una ventaja de su estadio en la ida de los cuartos de final.

Sin embargo, para Paco Jémez su 'Máquina' hizo un gran partido al que sólo le faltó contundencia "hemos hecho muy buen partido, muy bueno, estoy satisfecho y creo que somos un equipo que no es descabellado que vaya al Azteca a ganar o meter ese gol que obligue al América a meter al menos dos más; creo que fue un partido en el que solo nos faltó el gol. América se defendió muy bien, a no cometer ningún error".

Para avanzar a semifinales 'La Máquina' tendrá que vencer al América en el Azteca o lograr un empate con goles para aprovechar el criterio del gol de visitante. Ante tal panorama, Paco comentó: "tenemos que hacer valer esa regla, de que el gol de visita vale doble, sabemos que solo nos vale un gol, y creo que es una buena renta, no creo que sea un mal resultado.

"A nosotros solo nos vale ganar o empatar con goles y ese es el partido que vamos a buscar; son 90 minutos y no queremos ni ganarlo en el minuto 5 ni perderlo; quiero que seamos un equipo valiente con personalidad, no creo que debamos cambiar" expresó el técnico español.

SE DEFIENDE

Sobre los rumores que envuelven su continuidad, Jémez sentenció que su compromiso con Cruz Azul está intacto y que de haber querido, ya se hubiera podido arreglar con algún equipo "me hubiera gustado que en la semana se hubiera hablado solo del juego, pero aparecen noticias diferentes, no sé si sean verdad o mentira; lo bueno es que no nos ha afectado porque es fácil despistar en este momento.

"Yo no tengo que defenderme de nada porque estoy cien por ciento con Cruz Azul, soy muy respetuoso porque mi contrato decía que ya podía haber firmado con otro equipo, pero mi profesionalidad me lo impide hasta que Cruz Azul me dé vacaciones. Eso es tener respeto por una afición, una entidad y unos jugadores; si hubiera salido la información de que firmé con algún equipo me debía ir de México, me hubieran matado, además con qué cara voy a decirle a mis jugadores que de esfuercen, pues ellos pueden decir 'tú estás viendo más por tu culo y tú futuro' pero yo no soy así" finalizó.