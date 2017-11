Corona le abre la puerta a Chivas

Ciudad de México

Durante los ocho años que José de Jesús de Corona lleva en Cruz Azul nunca había abierto la posibilidad de salir del equipo; hoy, ante los rumores que lo colocan en Chivas, el portero cruzazulino sentenció que no descarta nada.

"Sabemos que uno está expuesto en esta profesión de cambiar de rumbo, no depende cien por ciento del jugador, sabemos que es un tema de directivos y para mí es un halago, de han escuchado rumores de que me buscaría Chivas, es un halago de que se mencione mi nombre y más de un técnico como Matías Almeyda".

Y agregó: "Todavía no se hablado de ese tema con la directiva, estoy tranquilo, quiero terminar bien el torneo, y ya veremos qué es lo que dice... Como jugador profesional sabemos que estamos expuestos a cambiar de rumbo y no, no lo descarto".

Eso sí, Chuy Corona aseguró que no ha habido ningún contacto con la directiva rojiblanca: "no ha habido nada, ningún acercamiento hacia mi persona. Yo estoy feliz aquí, mi familia también, pero sabemos que el jugador está expuesto de cambiar de aires; que a tus 36 años se fijen en mí es algo importante porque quiere decir que uno ha tenido regularidad, que he sido constante".

LES VIENE BIEN AMÉRICA

Sobre el enfrentamiento ante América en cuartos de final, Corona reconoció que en el vestidor había ganas que fuera el conjunto americanista.

"En el vestidor se había hablado de ello, de enfrentarnos de nueva cuenta a ellos y para nosotros nos viene bien el haber clasificado después de seis torneos y ahora es motivante enfrentar a América de nueva cuenta, el futbol te da revanchas y ésta es una de ellas".

Corona ve positivo que Cruz Azul se haya quitado la carga de no calificar en estos tres años: "nos quitamos una losa muy pesada, fue un alivio. Llegamos en un buen momento y eso nos puede ayudar bastante".