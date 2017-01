"Fuimos timoratos": ‘Paco’ Jémez

Ciudad de México

Cruz Azul ofreció su peor juego ante Alebrijes en lo que va de la era de 'Paco' Jémez; sin embargo, y pese a que el equipo lleva cuatro juegos sin ganar (dos de Liga y dos de Copa) de cinco que ha disputado, no hay ningún tipo de presión y esa sola la ponen los medios de comunicación.

"Hay que valorar tal como vienen los resultados y los partidos; hicimos un gran partido la semana pasada, hoy hicimos una segunda parte muy mala. No hay ningún tema de presión ni nada, los únicos que hablan de presión son ustedes (la prensa). Cada uno es libre de decir lo que quiera".

Eso sí, el técnico reconoció que el equipo dio una de sus peores segundas partes, en la que influyó el aspecto mental: "Lo que no sea ganar no nos vale. Fuimos timoratos, aparecíamos menos, no solo fue aspecto físico también mental".

Y agregó que muchos de los elementos no están en su mejor ritmo: "La primera parte fue buena y la segunda fue un cúmulo de imprecisiones, nos faltó movilidad mentalidad y no me gustó el segundo tiempo; yo tengo que asumir mi culpa y responsabilidad por poner a jugadores que no tienen minutos, a estos jugadores les falta y ponerlos juntos se nota el bajón".