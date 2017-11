Así era el mundo cuando Cruz Azul fue campeón en 1997

Ciudad de México

El 7 de diciembre de 1997 Cruz Azul ganó su último título de Liga, gracias a un gol de oro a cargo de Carlos Hermosillo, con el que La Máquina venció al León en el entonces Camp Nou, ahora Estadio León.

Han pasado casi 20 años desde entonces y Cruz Azul sigue sin poder repetir la hazaña. Anoche, el equipo estuvo a punto de pasar a semifinales del Apertura 2017, pero finalmente empató frente al América, que por mejor posición en la tabla avanzó a la siguiente etapa.

En memoria de aquel ya histórico día en que La Máquina consiguió su último título, aquí recordamos todo lo que era éxito en 1997.





>>Canciones

I'll Be Missing You

La canción de Puff Daddy, Faith Evans y 112 alcanzó el lugar número 3 en la lista Top Hot 100 Songs de Billboard.





Wanna Be

En la lista también figura el exitoso sencillo de las Spice Girls en la posición 10.





La Macarena

Aunque rompió récord en 1996 como la canción latina con más semanas en la cima de la lista, todavía en 1997 sonaba y llegó al sitio número 82.





>>Películas

Titanic

En materia de cine, 1997 estuvo marcado por el estreno de Titanic, con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet como Jack y Rose, y con la recordada canción de Celine Dion, My Heart Will Go On.

La película de James Cameron es la que más nominaciones ha recibido al Oscar, con 14 candidaturas, de las cuales ganó 11, cifra con la que empata con El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey y Ben-Hur.

Además, ha logrado recaudar más de 2 mil 186 millones millones de dólares, con lo que se coloca en el segundo lugar de las cintas más exitosas de la historia, sólo por detrás de Avatar y sus más de 2 mil 700 millones de dólares





Otros estrenos

Aquel año también se estrenaron Parque Jurásico: El mundo perdido, la segunda parte de la franquicia; Hombres de negro, El quinto elemento y la comedia romántica La boda de mi mejor amigo.





>>Televisión

Daria

El año en que La Máquina ganó su último título fue un año dorado para la televisión, pues marcó el inicio para títulos como Daria, de MTV, que contó con 66 episodios divididos en 5 temporadas, que se emitieron ente 1997 y 2001





Buffy, la cazavampiros

El año 1997 tampoco habría sido lo mismo sin la serie protagonizada por Sarah Michelle Gellar y creada por Joss Whedon; sí, nada más y nada menos que el director de las dos primeras entregas de Los Vengadores.





South Park

Aquel año también estuvo marcado por la llegada de South Park a la pantalla chica. La serie creada por Trey Parker y Matt Stone para el canal Comedy Central cuenta actualmente con 21 temporadas.





>>Telenovelas

Esmeralda

Pero en México también hubo títulos legendarios. Basta recordar Esmeralda, el melodrama protagonizado por Leticia Calderón.





Mi pequeña traviesa

Pedro Damián produjo Mi pequeña traviesa, con Michelle Vieth y Héctor Soberón. Gracias a la telenovela, todo el mundo cantaba "Si, tal vez, pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien..."





Salud Dinero y Amor

Carlos Bonavides, Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina lograron gran éxito con la historia producida por Emilio Larrosa.





María Isabel

Una de las telenovelas más exitosas de aquel año fue María Isabel, protagonizada por Adela Noriega y Fernando Carrillo, bajo la producción de Carla Estrada.





Mirada de mujer

A Tv Azteca llegó la exitosa Mirada de mujer, una producción de Argos que con las actuaciones de Angélica Aragón, Ari Telch y Fernando Luján acaparó la atención de millones de mexicanos.





>>Miss Universo

La descalificación que anoche sufrió Cruz Azul coincidió con la edición número 66 del certamen de belleza Miss Universo.

El 16 de mayo de 1997, Brook Leen, de Estados Unidos, recibió la corona de manos de su antecesora, la venezolana Alicia Machado.









>>Nuestra Belleza

Rebeca Lynn Tamez Jones represento a México en Miss Universo 1997. Tamez, que formó parte del grupo musical Garibaldi durante su última temporada, ganó el concurso Nuestra Belleza 1996 y fue coronada por Nuestra Belleza México 1995, Vanessa Guzmán, y por la Miss Universo 1996,Alicia Machado.





¿Y tú?, ¿cómo recuerdas 1997?

