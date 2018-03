Por mí que digan que fue el coaching: Caixinha

Ciudad de México

El semblante de los jugadores y de técnico de Cruz Azul estaba delineado por la tranquilidad que les dio la victoria de 5-0 sobre Pachuca. Algunos mencionan que el cambio de la Máquina se debió al coaching con el que trabajaron durante la semana, que eso fortaleció la mente y la confianza.

Pedro Caixinha no mencionó si también lo creía así, pero tampoco lo negó. Se limitó a explicar que durante la semana trabajan en varios aspectos que ayer rindieron frutos.

"Por mí que digan al final del torneo que ganamos todos y que fue por el 'coaching', al equipo ya se le miraba venir en ascenso, pero no se nos daban los resultados. Todo suma, los jugadores tuvieron confianza y fuerza mental”.

Señaló que” debemos seguir trabajando en el tema mental, emocional, confianza y eso estamos haciendo con este proceso (coaching)".

El timonel detalló que sus futbolistas diseñaron el juego con la precisión necesaria, sobre todo al inicio, cuando el marcador iba 3-0 a su favor. Después de eso, los celestes cedieron un poco, pero fueron ordenados.

“Trabajamos bien el primer gol, entramos fuertes, anotamos y pudimos manejar el resultado, tuvimos 20 o 25 minutos demoledores, espectaculares. Después de los goles le dimos la iniciativa al rival, la defensa hacía sombra, pero no presión, eso no me gustó, tenemos que respetar al rival, seguir trabajando el partido de la manera como lo empezamos”

Para el timonel simplemente fue un juego “redondo, todo nos salió bien”

Además, habló de los hombres de ataque, que ante los Tuzos tuvieron la contundencia necesaria, a diferencia de otros duelos, en los que tuvieron algunas llegadas, pero fueron poco efectivos.

“Walter está en un buen momento, se le dio su gol, también Felipe (Mora) y (Ángel) Mena, paramos al equipo para hacer daño, le hicimos el dos contra uno al Burrito lo aprovechamos bien”,

Agregó que, “estamos contentos, los niveles de confianza están fortalecidos, les dije a los jugadores estén con sus familias y nos vemos el lunes”

Los siguientes encuentros de los cementeros no serán sencillos. La próxima jornada se miden a los Pumas, y luego al América.

“Todos los juegos son importantes, vienen dos clásicos, es la oportunidad de sumar victorias consecutivas, vamos a preparar al equipo para Pumas y después América”.