Cruz Azul en busca de un once

CIUDAD DE MÉXICO

El sábado, después de la derrota ante Necaxa, Pedro Caixinha salió ante los medios de comunicación a aceptar toda la culpa por el descalabro, y aunque no lo quiso poner como excusa, explicó que este inicio de su proceso ha sido muy complicado debido a que no ha podido repetir una alineación en los seis compromisos que ha disputado el equipo hasta el momento.

"Es un proceso que sí, en verdad nos está costando; no quiero tener excusas porque soy el primero que viene aquí y dice que es el responsable, pero fíjense si en todas las alineaciones repetimos un once; fíjense cuántos jugadores teníamos hoy fuera; yo no soy de los que pone excusa, yo soy de los que va con lo que tiene, porque tengo una gran plantilla y tengo una gran expectativa por la capacidad que tiene esta plantilla; entonces debemos seguir trabajando y luchando, yo soy de lucha, soy de pelea, de sacudir la gorra y seguir adelante", dijo el entrenador.

Y enseguida agregó: "Soy una persona que quiere ganar siempre, pero sí hay que entender la realidad, porque cuando no tienes una base y la mantienes de una manera regular, es muy difícil que se puedan tener conexiones, asociaciones, que sea un equipo que se entienda, y eso lleva tiempo; pensábamos que el juego contra Monterrey ya íbamos a tener a todos, pero tenemos una lesión más; son cosas que debes saber lidiar con ellas y seguir adelante", remató Caixinha el sábado.

En este punto, el portugués tiene toda la razón, pues por una u otra razón, La Máquina no ha podido contar con todo su plantel en este primer tercio de la temporada; incluso, para el duelo de esta noche ante Monterrey seguirá con las bajas, pues Carlos Peña estará dos semanas de baja luego de un esguince de segundo grado en el tobillo derecho.

Por tal motivo, Caixinha ha tenido darle juego a casi todo su plantel, acomodando a algunos elementos en posiciones donde no los tenía contemplados, como Julio César Domínguez en la lateral izquierda y el propio Gullit Peña en la contención –puesto que no desconoce pues ahí inicio su carrera–; sin embargo, aún Pedro no ha podido dar con un once titular que le dé garantías a su equipo y pueda desplegar al cien su idea de juego.

Pero veamos cuáles han sido las ausencias que ha tenido el Cruz Azul de Caixinha durante la temporada.

JORNADA 1





JORNADA 2





JORNADA 3





JORNADA 4





JORNADA 5





JORNADA 6





EL REGRESO DE MÉNDEZ

Después de seis jornadas suspendido, Édgar Méndez por fin volverá a jugar en la Liga. El atacante español fue sancionado con esa cantidad de partidos luego de escupirle a Alejandro Díaz, del América, en el juego de vuelta de los cuartos de final del torneo pasado, razón por la que se tuvo que perder el primer tercio del campeonato.

Hasta el momento, Méndez solo ha jugado en la Copa Mx, acumulando 270 minutos en los tres partidos que lleva La Máquina en el torneo copero, con un gol en la competencia.

“Ya cumplí lo que tenía que cumplir, el pasado es pasado y ahora lo que toca, es levantarme, tratar de hacer las cosas bien para que todo mundo olvide lo que hice. Uno se la pasa mal porque le quitan lo que más le gusta, pero fue un momento de calentura. Tampoco soy un niño de 21 años para estar haciendo esas tonterías, ya cumplí, ya aprendí de los errores y sé que no volverá a pasar”, dijo Édgar.