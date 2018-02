Necaxa amplia mala racha de Cruz Azul en casa

Ciudad de México

Pedro Caixinha no se intimidó al hablar de sus jugadores. Ante los medios de comunicación dejó en claro que no le temblará la mano con aquellos que no den su máximo esfuerzo y hasta señaló a Ángel Mena. Un día después, Cruz Azul perdió 2-0 contra un Necaxa sólido. Así que, el discurso de nada sirvió, el entrenador deberá buscar otra estrategia, porque además, en lo colectivo tampoco se vio un buen funcionamiento.

Pedro no encuentra la fórmula para darle otra cara a la Máquina, que se quedó con seis puntos en seis partidos.

Los cementeros tuvieron algunos momentos de inspiración, sobre todo en el inicio del segundo tiempo, pero no conseguían intimidar lo suficiente y cuando se acercaron no lograron ser efectivos. Del otro lado, los de Aguascalientes fueron inteligentes, atacaron cuando debían, sin desordenarse y consiguieron las dianas. Apenas al minuto 14, Carlos González mandó un centro desde la parcela izquierda, Matías Fernández no le pegó bien al balón, y éste le quedó a Dieter Villalpando, quien sacó un tiro que no pudo frenar Jesús Corona.

La Máquina lo intentaba. Buscaron por derecha, por izquierda, con servicios al centro y hasta el Gullit disparó de media distancia, pero nada les funcionaba.

Otra de las jugadas importantes de los visitantes se dio al 37', luego de que Carlos González tomó el balón y recorrió toda la banda izquierda, tras una serie de tiros, el esférico llegó a González, quien mandó su disparo por encima de la portería.

Al final del encuentro, Dávila llegó sin presión al área celeste, pero Jesús Corona salió de buena manera para arrebatarle la opción al necaxista.

Antes de que culminara el primer tiempo, Carlos Peña se lesionó de un tobillo, por lo que se fue del terreno de juego.

El segundo tiempo arrancó con el mismo son. Con los cementeros intentando sin mucha creatividad, y los visitantes en busca del error del rival. Lo malo era que ni Cruz Azul lograba el empate no Necaxa aumentar la ventaja.

A 55', Jordan Silva remató con la cabeza, pero Barovero desvió con éxito.

El balón iba de un lado para otro, con más llegadas de los locales, aunque sin puntería, y con un arquero del cuadro de Aguascalientes inspirado.

La Máquina no podía, y los pupilos de Nacho Ambriz buscaban otro gol por medio del contragolpe. Al 65', lo consiguieron, luego de que Dávila remató directo a donde estaba Corona, quien rechazó, pero el balón le quedó a Carlos González, y éste no perdonó, marcó el 2-0.

Al 76', le anularon un tanto a los cementeros por fuera de lugar. Los minutos se consumieron y el marcador no se movió. Necaxa se llevó los tres puntos ante un Cruz Azul que no logra anotar ante su público desde hace cuatro partidos.