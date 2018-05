Cruz Azul, el equipo que quiere ser como el América

Ciudad de México

Finalizó otro torneo más de la Liga MX y varios equipos ya comenzaron a hacer movimientos en sus plantillas, uno de ellos fue Cruz Azul, quien a finales del Clausura 2018 inició su búsqueda de nuevos refuerzos y, no sólo eso, La Máquina cambió una pieza fundamental en la estructura administrativa, su director deportivo.

A partir de la llegada de Ricardo Peláez como director deportivo para este Apertura 2018, parece indicar que los cementeros quieren copiar el modelo exitoso del América, uno de sus acérrimos rivales en la Liga MX. Aquí te explicamos el por qué.

Mudanza al Estadio Azteca

Está decisión de irse a jugar al Coloso de Santa Úrsula no se dio con la llegada de Peláez, ya que este tema es algo que se vio desde unas temporadas atrás, debido a que el Estadio Azul será demolido este año, por lo que buscaron un lugar para poder jugar de local en la Ciudad de México.

Aunque es la casa del equipo rival, La Máquina no tuvo opción y ahora jugarán en el Azteca, pues no hay espacio para construir un inmueble en la Ciudad de México, además de que un lugar de mucha capacidad no se logra de un día para otro.

Ricardo Peláez

El ahora director deportivo de Cruz Azul, Ricardo Peláez, llegó a tener este mismo cargo en las Águilas, un lugar en el que estuvo desde noviembre de 2011 hasta abril de 2017.

Con Peláez, los azulgranas lograron acceder a cuatro finales de Liga, de las cuales ganaron dos de ellas (Clausura 2013 y Apertura 2014); además conquistaron dos Ligas de Campeones de la Concacaf, por lo que asistieron en dos ocasiones al Mundial de Clubes.

Tras estos logros, la directiva de La Máquina decidió que Peláez sería la mejor opción para el equipo, quienes puede ayudarlos a mejorar en la parte deportiva.

El 'Capitán América'

Cruz Azul son de los equipos que se han estado moviendo para conseguir a sus refuerzos de cara al Apertura 2018 y sobre todo para tener completa su plantilla desde el arranque del torneo; sin embargo, en estos últimos días se anunció a su nuevo jugador, procedente de Xolos, pero que hace menos de un año era el capitán del América, Pablo Aguilar.

Este defensa paraguayo fue una pieza fundamental para los azulcremas, tanto, que se ganó la confianza para poder portar el gafete de capitán.

Aguilar fue contratado por los de Coapa a finales de diciembre del 2013, club con el que estuvo hasta el Apertura 2017. Con las Águilas, Pablo conquistó una Liga MX y dos Liga de Campeones de la Concacaf.

Ahora, como nuevo refuerzo de La Máquina buscará aportar lo mejor al equipo celeste, donde cuenta con la confianza del director deportivo Ricardo Peláez.