“La afición nos hace sentir su malestar”: Fierro

CIUDAD DE MÉXICO

No es un secreto. La afición de Cruz Azul está dolida, pero ahí sigue, con la playera celeste adherida al cuerpo, con la ilusión de que, ahora sí, este torneo será el bueno. Eso sí, por mucho que la mayoría apoye, la exigencia no deja de aflorar cuando a La Máquina se le olvida que en cada partido debe salir a defender la jerarquía que consiguieron otros en los 70's.

Tal y como sucede ahora en la reciente era de Pedro Caixinha como timonel. Los seguidores esperaban algo distinto, un equipo con mayor coraje, inteligente, agresivo, triunfador. Algo que no se logró con Paco Jémez, a quien respaldaron aún y cuando los resultados no se daban.

Por eso, pese a que apenas han transcurrido siete jornadas, la afición ya le reclama a los cementeros los siete puntos que actualmente lucen en la competencia. Y por supuesto, también le exigen a los que estaban y a los que llegaron para esta nueva justa.

Carlos Fierro es de los rostros nuevos en este Clausura 2018, pero aún así, tiene claro que los cementeros están fastidiados por la falta de alegrías. Además, claro, no esconde que no ha tenido el rendimiento que debe al ser un refuerzo.

"A la afición les queremos decir que estamos comprometidos. Ellos nos hacen sentir en el estadio su malestar por lo que está pasando en el equipo, y se entiende, porque esta es una institución grande y la afición te va a pedir resultados".

El atacante tiene claro que los errores que han cometido hasta el momento han hecho pensar a varios en otro fracaso. Sin embargo, él hace hincapié en que como grupo van a salir adelante porque hay mucha calidad en el plantel y sobre todo, no quieren desilusionar a su afición: "Solo nos queda trabajar juntos y jalar parejo, decirle a la afición que confíe en nosotros".

En lo individual se esfuerza por ser lo que quieren de él. Es un refuerzo y como tal será exigido. Hasta el momento, no está conforme con lo que ha dejado en el terreno de juego, pues reconoció que puede y necesita destilar todas sus cualidades.

El respaldo se lo han dado, ha pisado el césped en la mayoría de los partidos que se han disputado. Solo se quedó en la banca ante Monterrey, aún y cuando ha sido de los refuerzos que mejor se ha visto en esos minutos que acumula ya como cementero.

"Llegué contento, motivado a defender la playera de una institución grande, y sé que tengo que dar más, estos resultados no han ayudado tanto, pero confío plenamente en que el equipo levantará. En lo personal tengo que dar más y demostrar más de mi capacidad".

Carlos no se desmotiva porque no han salido las cosas como esperaba, sabe que apenas inicia su camino con Cruz Azul. Además, en el pasado ya le ha tocado sortear otras adversidades tanto personales como deportivas. Simplemente, no le fue fácil dejar su natal Sinaloa y abrirse camino en un equipo de la talla del Guadalajara, aún y cuando caminaba con la etiqueta de campeón del mundo Sub 17 (2011).

Así como Carlos, hay varios jugadores que no han estado a la altura. Pero en el análisis, Fierro prefiere enfocarse al tema colectivo y no en lo individual.

"Obviamente cada uno tiene que ser autocrítico, luego, aquí jugamos once, y no puedes echarle la culpa a un compañero de que 'tú jugaste mal, no hiciste lo que debías', así que el tropiezo es de todos", manifestó el atacante del cuadro azul.

Por su puesto, el ex futbolista de Chivas sabe bien que no pueden caerse ante los malos momentos que han vivido hasta ahora. Ellos prefieren quedarse con los latigazos de buen futbol que han brindado, y que, para su mala fortuna, no han desencadenado en los puntos que quisieran tener hasta ahora. Apenas suman siete.

Ante todo, le ponen actitud a la situación, que no ha sido nada sencilla: "Así es el futbol, te presenta momentos difíciles como el que estamos pasando ahorita y tú elijes si sigues en el hoyo, si es que no quieres salir a demostrar y a darle vuelta a la página, para nosotros no es así".

Enseguida, agregó que "no queda otra más que aceptar, ser autocríticos, y salir adelante, hacer las cosas mejor en el siguiente partido".

Al ser cuestionado en qué nivel se encuentra por ahora el cuadro celeste, y qué se puede esperar para las siguientes jornadas, luego de empatar de último minuto ante Monterrey, Carlos reconoció que no han explotado su máximo potencial, y que tienen que mejorar para no dejar ir puntos que les pueden costar en su anhelo de acceder a la Liguilla.

"Siempre después de un mal partido es difícil determinar en qué nivel estamos, pero tenemos que cambiar eso. Este es un equipo grande, tengo muy buenos compañeros, todos con una calidad enorme; entonces, hay que trabajar física y mentalmente para salir de este momento que estamos pasando".

Apenas dieron un pequeño respiro con la igualada ante Rayados, eso tiene un tanto mortificados a los futbolistas.

"Para los jugadores cada fin de semana, cada partido es una fiesta y cuando las cosas no salen lo bien que uno espera, obviamente te vas triste, pero siempre estamos con la mentalidad de que no te puedes quedar así".

El sábado pasado, Pedro Caixinha se responsabilizó de los malos resultados. Y aunque descartó que fuera un pretexto, mencionó que les ha costado funcionar de la mejor manera porque no ha podido repetir una alineación en lo que va del certamen. Ante esto, Fierro respaldó a su entrenador.

"El Profe tiene la responsabilidad de decir cómo se va a parar el equipo, quién va a jugar, pero el profe no está jugando. Los jugadores asumimos nuestra responsabilidad, sabemos que esto es un equipo y aquí todos respondemos".

Cruz Azul apenas camina, y por eso, los suyos piden algo más de todos sus integrantes.