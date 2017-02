Cota ofrece disculpas tras ‘maltrato’ a fan de Cruz Azul

Ciudad de México

Rosario Cota, en un breve comunicado, ofreció una disculpa a la afición y a un fan de Cruz Azul, a quien 'maltrató' durante una firma de autógrafos la semana pasada.

TE RECOMENDAMOS: Cota se pone "diva" con aficionado de Cruz Azul.

"Salió un video en el que se mencionaba que había sido grosero con un aficionado que fue a un firma de autógrafos en Coyoacán. Esto es sólo para pedirle disculpas a él y a la afición; la verdad me debo a la afición porque siempre me han apoyado y no quiero que piensen así de mí. Los que me conocen saben que soy un chico humilde y trabajador", lanzó en un video de no más de 30 segundos.