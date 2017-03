Una Copa de impulso para Cruz Azul

Ciudad de México

De manera inmerecida, tal como lo calificó el mismo Paco Jémez, pero Cruz Azul disputará mañana los octavos de final de la Copa Mx frente al León. Y es que La Máquina tuvo sus partidos más flojos del semestre en esta competición, sumando apenas una victoria y dos empates en sus cuatro juegos de la primera ronda.

Por esa razón, el técnico español no dudó en señalar que la calificación era inmerecida, pero que debía aprovechar la segunda oportunidad. De la misma manera piensan sus jugadores, que ven la oportunidad de agarrar la regularidad que tanto les ha faltado en el semestre.

“Si merecíamos o no calificar, ya está; al principio buscamos calificar en la Copa porque queremos el campeonato, es un torneo importante”, dijo Guillermo Allison.

El portero, quien fue titular en tres de los cuatros juegos en la fase de grupos, reconoció que no tuvo buenas actuaciones, pero agradeció la confianza de Paco Jémez para seguir alineándolo.

“Soy muy consciente que en los primeros dos partidos tuve un error en cada uno; la verdad me sentí muy mal y sufrí mucho, pero bueno el partido contra Querétaro lo sentí bien, e hice bien las cosas; siempre espero jugar y Paco me dio la posibilidad, tal vez pese a no habérmela ganado por los errores, pero al final de cuentas sé que me puedo equivocar, son experiencias y me ayudan a crecer”.

El portero enfatizó que pese a las dificultades que han tenido en ambos torneos, se apuestan todavía por los dos. “Los dos torneos son igual de importantes, obviamente el que siempre hemos buscado es la Liga, peor la Copa sigue siendo importante para nosotros, sobre todo para los que no tenemos tantos minutos en la Liga, nos ayuda para demostrarle a Paco que estamos disponibles para la Liga”.

Por su parte, Juan Carlos García Sancho enfatizó que la Copa les puede ayudar para encarrilarse en la Liga.

“Si ganas en Liga te puede motivar para la Copa, y viceversa, se van empalmando y los dos torneos te ayudan mucho para corregir errores que cometes”.

La Máquina enfrenta a León de visita, en caso de avanzar, enfrentaría al ganador de la llave entre Necaxa y Santos Laguna.