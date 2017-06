Cruz Azul no ha hecho ofertas por Felipe Mora

Ciudad de México

Cruz Azul ya empezó con sus trabajos de pretemporada y la directiva sigue en la búsqueda de sus últimos dos refuerzos. Uno de los nombres que más ha sonado en los últimos días ha sido el del chileno Felipe Mora, quien milita en la U de Chile y se ha convertido de los jugadores más destacados de la Liga chilena.

Sin embargo, el representante del jugador, Sergio Gioino, aclaró que hasta el momento no ha habido ninguna oferta formal por parte de La Máquina, ni de ningún otro club mexicano, pues también se había mencionado el interés del Pachuca.

“No hemos tenido nada, ni llamadas ni nada, de ningún equipo mexicano; me llama la atención que me han llamado muchos colegas tuyos preguntándome por esta situación, pero no hay nada”, dijo el agente vía telefónica a La Afición.

De acuerdo a la prensa chilena, Felipe -de 23 años de edad- tiene contrato con la U y solo saldría si algún club paga su clausula de rescisión que asciende a los 4 millones de dólares, aunque tal parece que es deseo del futbolista permanecer en el conjunto andino para disputar la Copa Libertadores, eso sí, andaría buscando una mejora contractual.

“Es el mejor jugador del mercado chileno y es obvio que levante interés, pero no hay nada en concreto con ningún equipo”, enfatizó Gioino.