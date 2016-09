Clásico Joven supera a NFL y US Open en Twitter

Ciudad de México

Pese a caer en el Clásico joven, Cruz Azul (junto a su verdugo, América) puede presumir un triunfo en las redes sociales, al ser el evento deportivo que más interacción generó con los usuarios; el Clásico Joven fue lo más tuiteado durante el fin de semana en la Ciudad de México.

El duelo entre equipos capitalinos registró un total de 5.9 millones de interacciones (Facebook y Twitter) siendo además el juego más tuiteado del país con un total de 24 mil 100 tuits; el personaje más mencionado fue el entrenador Ignacio Ambriz, aquel que se creía disputaría su último juego en el banquillo azulcrema.

Aunque es un deporte con un buen número de seguidores en México y al ser la jornada inaugural, la NFL no le hizo sombra al partido de la Jornada en la Liga MX; los juegos con más interacción de usuarios fueron: Patriotas vs. Cardenales y Gigante vs. Vaqueros. Ambos apenas rebasaron la barrera de las 140 mil interacciones.

La final del US Open fue otro de los sucesos importantes del fin del semana, no obstante en cuanto presencia en redes, menciones e interacción está muy por debajo. Poco más de 39 mil interacciones fue el resultado de la final del deporte blanco en Estados Unidos.