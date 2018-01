“Me partí la madre por Cruz Azul”: ‘Chaco’ Giménez

Ciudad de México|

Luego de las declaraciones de Pedro Caixinha al terminar el partido entre Cruz Azul y Xolos, donde el técnico de la 'Maquina' declaró que "si quieren mirar el pasado vayan a un museo", al preguntar sobre los gritos de 'Chaco', el ahora futbolista de Pachuca aseguró que siempre dio todo por la camiseta.

"Me sorprendió mucho, no soy de entrar en polémica, pero él (Caixinha) tendrá su motivo, yo he dejado mucho por el club; durante ocho o nueve años, me partí la madre por el equipo, dejé salud, dejé vida y alma por esa playera y no me gustó que haya dicho esas cosas", fueron las palabras de Giménez en entrevista con Fox Sports.

Además, el jugador nacionalizado mexicano también aseguró que se sorprendió de su salida del Cruz Azul, ya que aunque no pudo darle un título de liga a los aficionados, se identificó mucho con ellos.

Por último, 'Chaco' reiteró que respeta al portugués y considera que Caixinha sabe más de futbol que el ex '10' de los 'cementeros'; sin embargo, no le gustó su comentario.

"Cada uno tiene su opinión, sus cosas. Él tiene más años en el futbol, sabe mucho más que yo. No voy a entrar en polémicas pero no me gustó para nada lo que dijo", finalizó el argentino.