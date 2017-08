No nos van a quebrar: 'Chaco'

Ciudad de México

Christian Giménez salió a defender a Paco Jémez. Para él está claro que hay una campaña en contra del entrenador, incluso culpó a los medios de agrandar lo que sucede con Paco, y lanzó un mensaje contundente: no nos van a quebrar.

"Hay momentos en el que el técnico nuestro la pasa mal, pareciera que hay una campaña en contra de él y nosotros estamos a muerte con él; lo que pasó el fin de semana, lo tomaron para matarlo y Paco es una persona muy respetuosa, viene a hacer su trabajo de la mejor manera".

Y siguió: "A cada uno lo conozco, no se hagan los bonitos, a ustedes (los medios) de una cosita así (chica), la hacen así (grande). Nosotros mentalmente estamos muy fuertes, el grupo está fuerte con nuestro entrenador, está trabajando a muerte. Yo los conozco a ustedes que hacen su chamba, es normal, pero no nos van a quebrar, hoy digo que desde hace tiempo no veía a un grupo tan fuerte como el de ahora, cuerpo técnico, jugadores y la gente también y nadie nos va a quebrar", sentenció.