Era especial ganarle a Pumas en CU: "Chelito" Delgado

Ciudad de México

Cruz Azul visitará este domingo a los Pumas en CU, un escenario que le ha favorecido a la Máquina, y, que en el 2005, propició una de las peores goleadas, de la mano de Francisco Fonseca y Gabriel Pereyra. Uno de los protagonistas, que en diversas ocasiones le tocó marcarle a los felinos, fue Cesar Delgado. El jugador argentino, quien aún sigue siendo recordado por la afición celeste, habló en exclusiva para La Afición sobre lo que representa jugar ante Pumas.

“Enfrentar a Pumas siempre fueron partidos muy atractivos por lo que significa, por su porra, porque tienen esos cantos, esas cosas que se parece mucho acá en Argentina. Dos equipos importantes en la ciudad”, mencionó el jugador quien ahora se desempeña en Rosario Central.

"El Chelito" siempre mostró su gusto por jugar en la cancha de CU ya que fue uno de los jugadores que se caracterizó por su habilidad dentro de la cancha y que le propició a no ser muy querido por los aficionados rivales, como ocurrió con la afición de los universitarios.

“Importantísimo cuando le marcabas en la cancha de ellos (Pumas). Hay mucha gente de ellos, la gente es muy particular, en sentido de que se meten con uno. Sin duda era especial ganarle a Pumas, porque se hablaba toda la semana, del gol, o a cualquiera que le tocará marcar. Es un partido importantísimos para las aficiones, por las cargadas (burlas). Es un partido bueno y tengo lindos recuerdos, mencionó Delgado.

En la jornada 6 del Apertura 2005, Cruz Azul llegaba a CU con apenas una derrota (frente a Toluca 2-1), un equipo que se mostraba muy sólido, además de sus individualidades, que lo colocaban como favorito ante Pumas. Al final, el resultado resultó a favor de La Máquina con ese abultado 5-0 que, incluso, sorprendió al mismo jugador rosarino.

“Aquel partido me tocó ganar 5-0. Un partido sinceramente muy lindo de Cruz Azul, porque hicimos un buen encuentro en todo momento. Y sinceramente eso no se esperaba una goleada así”, sentenció.

El ex camiseta número 19 confía en que este domingo Cruz Azul pueda llevarse el triunfo con un 2-1. “Es un buen resultado, es una cancha muy difícil la de Pumas y quiero que gane Cruz Azul”, mencionó César desde Argentina,

Le gustaría despedirse en Cruz Azul

El delantero dejó gratos recuerdos para la afición de Cruz Azul, donde actualmente se le sigue recordando, a pesar de su paso con Rayados de Monterrey. "Chelito" aseguró que le gustaría volver a la institución cementera.

“Encantado de la vida de volver al Cruz Azul, retirarme y poder jugar para ayudarlo. Tengo los mejores recuerdos, así como de Monterrey también, pero si duda, los mejores recuerdos los tengo en México, porque me abrió las puertas, porque soy lo que soy como jugador y pude llegar a Europa. Claro que me encantaría volver y por qué no, retirarme. Es un anhelo mío y nada más”, finalizó el César, quien en estos momentos está a la espera de la audiencia del próximo mes de febrero que definirá su habilitación o no por doping que se le diagnosticó en la Copa Libertadores.