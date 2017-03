El pique del Chaco Giménez con Gignac

Ciudad de México

Para Christian Giménez está claro que si Cruz Azul no podía sacar el triunfo ante Tigres, al menos lo más importante era que no se fuera con la derrota, como le ha pasado con otros equipos.

"Sabíamos que ganando nos podíamos acercar a los primeros ocho, pero cuando te mides a un rival como éste, que no le importa y en cualquier cancha se mete a jugar de la misma manera y generas superioridad y situaciones de gol, cuando no lo puedes ganar y van los últimos minutos, entonces tampoco lo pierdas y al final por ahí en un pelotazo pasa eso".

Sobre la jugada, en la que se aventó un pique para recuperar la pelota cuando Gignac había quedado solo frente a la portería, el Chaco aseveró que "fue una jugada muy rápida en la que achicaron mis defensores y el crack (Gignac) como le digo yo, no me vio y yo corriendo sacó un poco de ventaja a una persona que está parada, porque si no, me saca 15 metros".

De la reacción que generó en el público, dijo "yo quería ganar, obviamente uno trata de hacer lo mejor y ayudar en lo que pueda, en ese momento la defensa estaba adelantada y me tocó llegar a esa zona".