"No me preocupan las críticas": Carlos Peña

Ciudad de México

Carlos Peña ya fue presentado como nuevo jugador de Cruz Azul. Y con respuestas cortas se defendió por todos los cuestionamientos que ha provocado su fichaje.

De entrada, y para dejarlo muy en claro, sentenció que las críticas no le hacen mellan, incluso ya está acostumbrado.

"Ya estoy acostumbrado a que se me critique, no tengo ningún problema, disfruto lo que hago que es jugar fútbol; en Chivas en el primer torneo me fue muy bien, en el segundo tuve un bajo rendimiento, pero estoy acostumbrado a las críticas y no me preocupa".

La conferencia del Gullit se centró en su nivel futbolístico y en las críticas que ha recibido por su nivel. Él contestó: "ya estoy acostumbrado a que se me critique" pic.twitter.com/ENym8otisL — Eduardo Espinosa (@lalofut) 9 de enero de 2018

Y es que la carrera de Carlos Peña ha transitado entre una baja evidente de juego y algunos escándalos extra cancha en los últimos cuatros años; sin embargo,el descarta que en algún momento haya tenido falta de compromiso.

"Yo siempre he tenido compromiso desde que salí de mi casa a los13 años, yo salí con un sueño de jugar en Primera División , de jugar un Mundial, de debutar, el compromiso siempre lo he tenido desde los 13 años, así que vengo a este gran club a hacer bien las cosas".

El Yayo de la Torre descarta que se la haya leído la cartilla al Gullit, pero sí se le ha hecho saber el reglamento interno. También lamenta que se critique el hecho de darle una nueva oportunidad a un jugador mexicano pic.twitter.com/HadBKdmpCQ — Eduardo Espinosa (@lalofut) 9 de enero de 2018

También recalcó una y otra vez que es un futbolista maduro y por lo tanto espera triunfar en esta etapa con Cruz Azul.

"Ya soy un jugador maduro en los personal y futbolístico, y yo creo que todo mundo comete errores, no creo que haya nadie que no haya cometido alguno en si vida, pero vengo tranquilo, vengo con la madurez personal y futbolística de triunfar en Cruz Azul".

"Ya soy un jugador maduro": Carlos Peña pic.twitter.com/YASmVathxx — Eduardo Espinosa (@lalofut) 9 de enero de 2018

Sobre su pasado reciente, defendió su paso por el Rangers de Escocia y no lo consideró un fracaso. "Yo jugué 12 partidos, aunque diría que fueron 10 porque en los dos últimos jugué solo 10 minutos, marqué cinco goles y bueno los números ahí están reflejados".

"Yo vengo a hacer las cosas bien, vengo a estar al cien por ciento y espero hacer un buen futbol".

La directiva espera que hoy llegue su pase internacional por lo que podría ser considerado mañana para la Copa o debutar el sábado ante Chivas en la Jornada 2.