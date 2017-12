“Vengo a sudar la camiseta": Carlos Fierro

Ciudad de México

Eduardo de la Torre, director deportivo de Cruz Azul hizo la presentación de Carlos Fierro, José Madueña y Juan Salas para el CL18.

Los jugadores tuvieron sus primeros minutos en un partido de preparación que sostuvieron con Potros UAEM en el que Cruz Azul salió victorioso con una anotación de Felipe Mora a pase de Fierro; el jugador mexicano fue el primero en comparecer ante la prensa y aseguró estar contento de llegar a una gran institución.

“Estoy contento de estar acá. Cruz Azul es un equipo grande; le agradezco a la directiva la confianza y estoy comprometido con ella”, indicó el jugador y añadió que “aunque no fui formado aquí, vengo a sudar la camiseta. Quiero que mi sangre sea azul”.

Los 20 años de sequía de la Máquina no preocupan a Carlos Fierro pues comentó que es un reto más. “En mi carrera es un gran objetivo. Me veo campeón con Cruz Azul, esa es una ilusión y sueño de todo futbolista. Sé que no han sido campeones en mucho tiempo pero vine a trabajar y morirme en la cancha”.

Respecto al modo de juego de Pedro Caixinha, Carlos Fierro comentó que se han sentido cómodos con su llegada; hoy sacaron el triunfo que les permite ver errores y aciertos; Además destacó la mentalidad del portugués.

“Es motivante que tu técnico venga por el reto de salir campeón si o si. Trabajamos bien hoy, hice dos tiempos de 20 minutos cada uno en donde jugué de volante pero puedo competir y hacer trabajo en otras posiciones”.

Cruz Azul viajará a Manzanillo, Colima para su pretemporada; se van del 18 al 22 de diciembre.