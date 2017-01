La nueva identidad de Cruz Azul: Ángel Mena

Ciudad de México

Aunque Cruz Azul ya sufrió una derrota en este Clausura 2017, par Ángel Mena el camino que lleva La Máquina es el indicado, pues empiezan a plasmar el estilo dominante y ofensivo que pretende el entrenador Paco Jémez y que a la afición le agrada.

"Jugando de esta manera tendremos más posibilidades de ganar, se demostró que con un hombre menos el equipo fue a proponer siempre, metimos en su arco a Pumas y por cosas del futbol no pudimos marcar, pero jugando de esa manera vamos a tener la posibilidad de dominar los juegos y ganar los partidos, buscamos imponer presencia en cualquier campo y esperamos que los resultados también nos acompañen. A la afición siempre le va a interesar que se gane, pero jugando como en este último partido ellos siempre estarán contentos".

Pese a la derrota con Pumas, el futbolista ecuatoriano cree que fueron mejores, pero les faltó contundencia.

"El inicio ha sido bueno, ha sido positivo, creo que en lo colectivo el equipo ha mostrado un buen funcionamiento a pesar de que en este último partido no se pudo sacar un resultado positivo, pero las conclusiones son muy alentadoras, lastimosamente hay encuentros donde la pelota no entra y el futbol es de quien hace los goles. Lo importante es que el equipo demuestra actitud y buen juego en situaciones adversas y eso es positivo".

Y afirmó que se empieza a gestar una identidad que hace mucho tiempo no se tenía en Cruz Azul.

"La idea de a poco se va a ir plasmando dentro de la cancha, yo creo que hemos conseguido una identidad, algo que hace mucho tiempo por las cosas que he visto y escuchado, Cruz Azul no había venido demostrando, ahora es un equipo que ejerce mucha presión y que trata de dominar los encuentros, eso para nosotros es muy positivo".

RESPETA A LOS ÁRBITROS

En el juego contra Pumas, La Máquina se vio perjudicada por la expulsión rigorista de Gabriel Peñalba por parte del árbitro Óscar Macías; en la apelación la Disciplinaria decidió mantener el castigo para el argentino, pese a ello, Ángel Mena sentenció que las fallas arbitrales son parte del juego.

"Quizás otras personas son las indicadas para hablar del tema arbitral, uno como jugador está enfocado en lo que pasa dentro de la cancha y de respetar al árbitro, ya las decisiones que ellos tomen las tenemos que respetar estén bien o esté mal, al igual que nosotros se pueden equivocar, en este caso creo que se pudieron haber equivocado, pero no es un tema que me compete.

"No sé si sea injusto (que no se le levantara el castigo a Peñalba, pero viendo la imagen a nivel personal creo que no era para expulsión, son decisiones que toman los árbitros y hay que respetarlas".