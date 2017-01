¿Por qué la afición celeste está enamorada de Paco Jémez?

Ciudad de México

Hasta el momento, el nuevo técnico español de La Máquina, Francisco Jémez, ha traído gran aceptación en la afición de Cruz Azul, ya que es alguien que viene a aportar muchas cosas de las cuales se necesitaban urgentemente en el banquillo cementero.

Aquí te dejamos cinco razones por las cuales te puedes enamorar del nueva director técnico de Cruz Azul (Elige la que más te convenza).

1. Su sola presencia dio una señal de disciplina de carácter y riñones

De una personalidad fuerte y una presencia que impone. Así es el nuevo director técnico de Cruz Azul, alguien que vino a darle un refresco a la baraja de técnicos del futbol mexicano.

Aquí no se necesitó de bailes en la banca, de frases infortunadas y de actitudes extrovertidas para imponer carácter: Se necesitó una actitud directa, palabras claras, concisas y una actitud cordial, pero fuerte, a la vez.

2. No llegó con versos ni con falsas promesas

Desde su presentación como nuevo estratega Celeste, el español no se anduvo con rodeos, no prometió el 'Oro y el Moro', fue realista y dejó en claro los objetivos que él tenía: Trabajar con humildad para poder satisfacer a la afición, misma a la que pidió exigencia.

"No prometo títulos, pero sí trabajo, sacrificio y dedicación. A la afición no le pido paciencia, le pido exigencia. Tengo un equipo al que hay que exigirle. No vengo a ganar dinero".

Otra de las ideas que el español apuntaló desde el primer día fue la de demostrar y entender el por qué de un equipo grande

"Queremos un equipo que entienda que para ser grande tiene que demostrar".

3. Queda claro que Cruz Azul será equipo ofensivo

A pesar de jugar con Jorge Benítez como el único atacante nominal en el esquema, La Máquina –tal y como lo prometió- será un conjunto con una gran pegada, muy vertical, sobre todo por los costados, aprovechando la velocidad de los ecuatorianos Joao Rojas y Ángel Mena, quienes serán los encargados de surtir de balones al paraguayo.

Dicho planteamiento se vio reflejado –sobre todo- en la primera media hora del partido del sábado ante el Necaxa, mismo lapso en donde los Celestes consiguieron el tanto que a la postre les dio la victoria.

Cruz Azul dejará atrás la postura conformista que ha tomado en la última época, contradictoria a lo que dicta la historia, ya que generalmente cuando el equipo tomaba la ventaja, se repliega e intenta defenderse a como dé lugar, renunciado casi por completo al ataque.

4. Es un tipo que a todas luces se nota un obsesivo de su trabajo

Con el español hasta el último detalla cuenta.

A unos instantes de que terminara el primer tiempo del duelo ante los Rayos, en un saque de banda cerca del área técnica de Jémez, un recoge balones se tardó en devolver el esférico al terreno de juego, cosa que provocara el disgusto del técnico cementero, ya que según en sus propias palabras, cada labor –sea cual sea- es de vital reincidencia en el partido.

"Aquí todos ganamos partidos. Parece una tontería, pero hasta un chico que echa un balón al campo, tiene incidencia en el juego. El futbol es un deporte de pequeños detalles, y echar un balón antes o después, te puede costar un gol, o bien, hacer uno".

5. Su hija

Otra de las cosas por las que Jémez ha dado de qué hablar, ha sido su hija, Nadia, quien es famosa en las redes sociales, sobre todo por su belleza.

El revuelo y los comentarios hacia la muchacha no se hicieron esperar, cosa que -por supuesto- molestó a su padre, quien no ha dudado en advertir a aquellos que se les ocurra faltarle al respeto.