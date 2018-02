Sentí más presión cuando dirigí Santos: Caixinha

Torreón, Coahuila

A pesar de la falta de resultados, el técnico Pedro Caixinha aseguró que no siente presión en este momento, tal y como le ocurrió cuando estuvo al frente de Santos y que su continuidad en el cargo depende de quiénes lo contrataron.

"En mi puesto como el de cualquiera, se comienza a restar el primer día que llegas, esas decisiones las toma quien me contrató. Yo estoy con toda la fuerza para llevar las cosa con perseverancia, creo en la institución y el grupo de trabajo, esas decisiones no me tocan, la presión la sentí mucho más aquí, pero no con lo que amo. Sí me molesta no conseguir resultados por el trabajo y dedicación que ponemos todos los días", expresó.

Lamentó las expresiones de algunos aficionados cruzazulinos, que se cubrieron la cabeza con bolsas en señal de vergüenza.

"Todo el respeto por lo que son las maneras de manifestar de la afición, que es la más fiel de México. Me da pena ver gente joven que no han visto en su vida ganar un título. Yo lo que puedo hacer es trabajar fuerte y creer mucho que este momento va a cambiar".

Del partido comentó que su equipo en este momento no pasa por buen momento, "hasta el primer gol de Santos el equipo buscaba hacer las cosas, el primer tiempo fue muy parejo, tuvimos ocasiones, pero cuando no hay goles es difícil aspirar a la victoria, lo que digo es que tengo una cualidad en mí que es la persistencia, el seguir trabajando y dar confianza a mis jugadores, porque trabajamos en la dirección que ese momento va a llevar".

Por su parte el guardameta Jesús Corona mencionó que la afición no se merece estos resultados.

“Nos vamos dolidos por el resultado, creo que la afición de Cruz Azul no se merece esto, siento que pude haber hecho más en los goles, sobre todo en el segundo, es responsabilidad de todos el mal momento y lo que queda es trabajar para salir adelante por toda esa gente de Cruz Azul".

El delantero Ángel Mena refirió que el equipo seguirá trabajando para entrar a zona de calificación.

“Veníamos por el triunfo y habíamos hecho un buen partido en el primer tiempo, ellos aprovecharon sus oportunidades y esa fue la diferencia, es una derrota que duele, pero aún quedan muchos puntos por disputar y vamos a luchar para componer el camino y meternos a zona de calificación"







