McGregor se va de fiesta tras su derrota con Mayweather

Ciudad de México

Tras su derrota en la "pelea del siglo" contra Floyd Mayweather, el irlandés aprovechó la noche en Las Vegas para irse de fiesta.

Con lentes negros para tratar de ocultar los golpes que le propinó el boxeador, McGregor llegó al club nocturno Encore Beach Club junto con su grupo de asistentes y rodeado de fans, quienes pagaron unos 200 dólares para asistir a la fiesta.

TE RECOMENDAMOS: Lo mejor de la pelea Mayweather vs. McGregor

El luchador de la UFC sacó sus dotes de DJ y puso a bailar al público con canciones como "All the Way Up", de Fat Joe y Remy Ma.





En twitter se compartieron videos donde se muestra a Conor McGregor ambientando el lugar.





Conor McGregor showing his appreciation to all the fans who bought tickets to the official after party (it was sold out). @EncoreBeachClubpic.twitter.com/V8EBt4qgt3 — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) 27 de agosto de 2017





JOS