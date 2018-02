Cuatro títulos en juego

Los Ángeles, California

Con peleadores de nueve nacionalidades diferentes y todos de primera línea, la segunda parte de la cartelera Superfly atraerá de nuevo los reflectores a una de las divisiones más pequeñas del boxeo profesional.

Luego de una primera parte que logró cautivar a los fanáticos el año pasado y regresar la atención - 25 años después de aquella rivalidad entre Humberto La Chiquita González y Michael Carbajal - de las grandes televisoras, la noche del sábado en el foro de Inglewood, California, la disputa de cuatro títulos con peso internacional.

"El voltear y ver a peleadores de Tailandia, México, Argentina, Filipinas, Hawaii, Ucrania, Puerto Rico, Australia y Estados Unidos es un triunfo en si. Es de lo mejor que tiene la división y es una oportunidad que tenían bien merecida, pues mientras otros solo se enfocan en pesos grandes, estos muchachos dan peleas de altísima calidad y merecen un espacio", declaró Tom Loeffler, promotor principal de la cartelera.

La Afición desmenuza para ti, los detalles de los encuentros mundialistas y sus protagonistas:

Srisaket Sor Rungvisai vs. Juan Francisco Estrada

Título: Absoluto Consejo Mundial de Boxeo

Con plan para cada escenario

Con un cinturón mundial en juego, Juan Francisco Estrada reconoció que tendrá que estar preparado para cualquier cosa que intente hacer el campeón tailandés Srinsaket Sor Rungvisai, pues está determinado a truncar el reinado que inició el oriental el año pasado.

Srisaket ganó su posición al vencer al nicaragüense Román González y en duelo de revancha por noquearlo a penas en cuatro episodios, pero requiere del nombre del mexicano en su foja para poder afianzar su gobierno sobre los supermosca del Consejo mundial de Boxeo.

"Esta pelea es bien dura, creo que la más dura de mi carrera, por lo que hay en juego. Srisaket es un peleador muy fuerte y aferrado, pero que no sabe pelear si no es para adelante. Por eso tendré que subir a imponer estilo. No traigo plan A, B o C... traigo un plan por cada letra, porque no dejaré que se baje del ring sin quitarle primero el título. Es mi oportunidad y no dejaré que se me escape", declaró el sonorense, quien ve en Srisaket la oportunidad de retomar su carrera en la cima del boxeo mundial, luego de haber estado fuera cerca de dos años por lesiones.

Con una foja de 36-2 y 25 peleas terminadas antes del límite, El Gallo Estrada adelantó que lo que tendrá que manejar con sumo cuidado durante el encuentro son los espacios, pues destacó que además de los choques naturales por las guardias encontradas, a su rival le gusta entrar mucho con la cabeza y eso podría derivar en cortes que pongan en riesgo la pelea.

"Tendré que anticiparme y mantenerme alerta en todo momento para evitar cualquier riesgo innecesario. Sé que Srisaket saldrá a presionar y para eso está una estrategia bien definida, para ayudar a imponerme. No importa que tan fuerte pegues, si no puedes encontrar a tu rival, no te sirve de nada", abundó el mexicano, quien no sufre derrota desde el 2012, cuando cayó ante El Chocolatito.

Srisaket llega a la segunda defensa del campeonato mundial con una foja de 44-4-1 con 40 encuentros terminados antes del límite.

Carlos Cuadras vs. McWilliams Arroyo

Título: Plata Consejo Mundial de Boxeo

Con el futuro sobre la línea

Si el mexicano Carlos Cuadras quiere volver a disputar un título mundial, primero tiene que quitar del camino al boricua McWilliams Arroyo.

Otrora dueño de la corona que ahora disputará Sor Rungvisai, el sinaloense buscará abrirse espacio para volver a disputar el título que mantuvo del 2014 al 2016 y al que defendió en seis ocasiones.

"Yo no me confío ya de nada, ni de nadie. Tengo que subir con todo para ganar y así convertirme en el retador del que gane en la pelea principal. Traigo ahí varias espinas clavas y para poder quitarlas tengo que cumplir con esto", declaró el peleador que enfrentará al boricua que tiene ya dos oportunidades truncas por títulos mundiales.

Con sus dos únicas peleas sufridas en un periodo de 15 meses, El Príncipe Cuadras habló de revanchas, campeonatos y peleas grandes, pero antes estaría obligado a triunfar este fin de semana.

"Entrené muchísimo y aprendí cosas bien diferentes. Me sentó muy bien el cambio que hice en mi equipo, era algo que había falta y me ha sentado muy bien. Yo tenía que corregir muchos errores y ahora con Abel Sánchez me siento muy bien, hemos trabajado junto a Golovkin y eso me inyectó de motivación", explicó el sinaloense.

Tras completar casi tres meses de preparación en Big Bear, California, Cuadras habló de haber mejorado su defensa y la forma de golpear, pero aseguró que lo que quiere – más allá de hablar – es subir al encordado y demostrar el cambio que sufrió su estilo, sin poner en riesgo el nivel de espectáculo que está acostumbrado a dar a los fanáticos.

"No quería cambiar esa parte, los que me siguen saben que estoy acostumbrado a dar buen show y a ir al máximo. Hoy he corregido errores que en el pasado me costaron mucho y que no volveré a repetir", finalizó el sinaloense.

En el caso de Arroyo, quein ya ha librado dos eliminatorias mundialistas antes, aseguró estar dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias el duelo, pues confía en que para él la tercera si será la vencida.

Donnie Nietes vs. Juan Carlos Reveco

Título: Absoluto Federación Internacional de Boxeo

Prohibido perder

El filipino Donnie Nietes pondrá sobre la línea este fin de semana algo mucho más grande que el título mundial, pondrá en juego esa calidad que lo alza como uno de los tagalos con más triunfos internacionales, además de una racha de victorias que empezó hace 2004 y que a la fecha va ininterrumpida.

Aja Nietes, quien empezó su carrera internacional reinando la división de los 47.627 kilogramos y ha escalado hasta los 50.8, se medirá al argentino Juan Carlos Reveco en un duelo por la corona que avala la Federación Internacional de Boxeo.

"Es ganar o ganar. Es mi primera defensa y no puedo fallarle a mi gente. He trabajado muy fuerte porque sé cómo son los peleadores argentinos, sé como pelean, con el corazón por adelante", dijo Nietes, quien conquistó su tercer campeonato mundial en abril al vencer al tailandés Komgrich Nantapech con una amplia decisión unánime.

Con un estilo de boxeo parecido al de Manny Pacquiao, dispuesto a cerrar espacios, buscando la pelea en corto, Nietes adelantó que empezará la contienda con una alta exigencia, llevando a un territorio delicado al sudamericano quien ya fue dos veces campeón mundial.

"Sé quién y cómo es Nietes, pero por eso el laburé como nunca antes en el gimnasio. No dejé nada por hacer. Entrené lo más fuerte que pude para llegar en muy buena forma, pues estoy dispuesto a pelearle como quiera. En corto o a la distancia", sentenció el albiceleste, quien hace dos años perdió la calidad de monarca al caer en Japón ante Kazuto Ioka.

Ambos peleadores hablaron de orgullo y las ganas que tienen de no defraudar a sus seguidores, pues reconocen que del resultado de este encuentro dependerá el futuro de su carrera y las posibilidades de aterrizar un encuentro más grande, como una unificación.

Brian Viloria vs. Artem Dalakian

Título: vacante Asociación Mundial de Boxeo

La experiencia, la clave

Con 37 años de edad, el peleador hawaiano Brian Viloria está orgulloso de poder seguir presentándose en encuentros de alto nivel, esta vez disputando la vacante mosca de la Asociación Mundial de Boxeo.

El cuatro veces campeón mundial, quien en un momento de su carrera fue considerado un "mata mexicanos" por ostentar 15 triunfos ante tricolores, encara hoy la pelea 14 con campeonato mundial en juego en 17 años de profesional.

"Para mi es un honor estar de nuevo en esta posición. El poder ir por un título del mundo como veterano es algo que a no todos se les da oportunidad y yo estoy dispuesto a sacar el mayor provecho posible, pues se que un error a estas alturas tiene repercusiones graves", declaró a La Afición el peleador de origen filipino y que gobernó a los minimoscas y moscas.

Del otro lado del ring, Hawaiian Punch tendrá a Artem Dalakian, un ucraniano de récord invicto con 15 compromisos.

"No hay confianza, que tenga menos de la mitad de mis peleas no lo hace menos riesgoso, al contrario. Es invicto por alguna razón y lo que yo pongo en juego es algo muy grande. Yo vengo con toda la intensión de darle una noche difícil y utilizar toda mi experiencia para sacar adelante esta pelea, pues quiero retirarme en lo más alto", dijo el peleador isleño que tiene récord de 38-5 con 23 peleas terminadas antes del límite.

Para Dalakian, peleador de 30 años y un porcentaje de nocaut de 73%, este encuentro ante el veterano peleador será su debut en América y su primera disputa mundialista, luego de sumar lona como monarca continental avalado por la Asociación Mundial de Boxeo.

"Enfrento a un peleador duro con mucha experiencia, pero tengo la seguridad de que mis habilidades podrán sacarme adelante. Soy un peleador que se sabe adaptar y lo obligará a dar una pelea intensa", declaró el ucraniano.