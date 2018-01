Golpe a golpe hasta el campeonato mundial

Torreón, Coahuila

La recién seleccionada nacional de boxeo, la sampetrina Jennifer Carrillo Carrillo, se pone la vara alta y apunta a ser campeona mundial en un futuro, mientras tanto sus esfuerzos se concentran el clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 que se realizarán en Buenos Aires, Argentina.

Para ir a Argentina, Jennifer deberá clasificarse en el torneo eliminatorio que se realizará del 19 al 27 de mayo en la ciudad de Colorado, Springs, Estados Unidos.

Mientras tanto, Jennifer entrena en el Gimnasio As del Boxeo propiedad del ex profesional y ahora entrenador, Alberto “Contador” Soto, donde este sábado hizo sparring.

Estos logros son gracias a que ella fue medalla de oro en la pasada Olimpiada Nacional 2017, siendo la mejor del país a nivel amateur en los 57 kilos.



Posteriormente deberá reportarse en el Comité Olímpico Mexicano, donde la concentrarán y prepararán para la eliminatoria en Estados Unidos.

Ante el panorama que se avecina, Jennifer entrena con mucho ánimo y con las ganas de trascender y llegar al profesionalismo más preparada y madura.

¿A dónde vas y qué harás próximamente?

Voy a participar en peso Pluma en los 57 kilos, voy a estar en febrero en concentración en México y en mayo la eliminatoria en los Estados Unidos.



¿Se te vino el éxito repentino, pensaste que así sería?

No pensé en llegar tan lejos en tan poco tiempo, falta mucho camino para llegar a donde yo quiero, que es ser campeona mundial, por lo pronto estaré en el amateur hasta donde se pueda.

¿A quién le debes estos tempraneros triunfos?

Sin duda esto no fuera posible sin el apoyo de mis padres y mis hermanos, que siempre me han estado apoyando, a los profesores Arturo Zárate y Rodrigo Lira, ellos desde un inicio me han estado alentando, creyeron en mí y en mi sueño.

¿Querer es poder?

Dar a conocer a todos que sí se puede con dedicación, soy de San Pedro, no es una ciudad muy conocida, que vean que se puede llegar lejos a pesar de ser de bajos recursos económicos, yo quiero ser campeona mundial y ganar muchos cinturones.

¿A quién admiras?

Admiro mucho a peleadores como Márquez, Pacquiao, Mayweather, y en las damas quisiera llegar a donde Jackie Nava y Yazmín 'La Rusita' Rivas.

¿Un mensaje a la juventud lagunera?

Anímense a cumplir sus sueños, hay gente negativa que no cree en uno, piensan que uno no las podrá, incluso familiares, y al momento he demostrado más de lo que creían.

rcm