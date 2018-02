Canelo llama 'pendejo' al entrenador de Golovkin

Ciudad de México

Falta poco más de tres meses para que Saúl Álvarez y Gennady Golovkin se enfrenten una vez más en uno de los combates más esperados del año, pero los ánimos ya se han calentado, con Canelo llamando ‘pendejo’ a Abel Sánchez, entrenador de su rival.

“No lo sé, pero si lo cree es un pendejo”, comentó el pugilista mexicano cuando se le preguntó sobre las opiniones del entrenador de GGG, que consideró que la estrategia del tapatío el primer combate (16 de septiembre de 2017) fue correr en el ring.

Asimismo, Canelo puso en duda la calidad de Sánchez como coach, al considerar que su estilo es muy similar al de Floyd Mayweather, a quien se le señala de correr mucho en el encordado.

“No, no me molesta, porque él cree que es un gran entrenador y no sabe lo que es el boxeo, lo que es tener técnica, lo que es saber boxear, lo que es hacer un movimiento, saber adaptarte a las circunstancias de la pelea, no ir sólo para adelante, sólo para adelante tirando golpes, esto es boxear”, explicó Saúl Álvarez. "Me extraña de él (Abel Sánchez), que dice que se cree un gran entrenador, que no sepa distinguir lo que es tener técnica con lo otro que dice”.