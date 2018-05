'Canelo' Álvarez firma un contrato con la VADA

Mientras espera el término de su sanción y noticias sobre su próxima pelea, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez firmó un contrato con la Agencia Voluntaria Antidopaje (VADA) para realizarse pruebas todo el año.

El excampeón mundial mexicano quedó fuera de las clasificaciones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que se publicaron el 12 de mayo, pues los primeros 15 y el monarca de cada división deben estar inscritos al Programa de Boxeo Limpio del organismo y que es respaldado por VADA, y el pugilista no estaba.

Para informarles que acabo de firmar el contrato con @Vada_Testing para pruebas durante todo el año.



I want to let you know that I just signed the contract with @Vada_Testing for year round testing.