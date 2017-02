Sin pena ni gloria

Ciudad de México

Roy Jones Jr. con 48 años cumplidos dominó a un Bobby Gunn sin problemas. El boxeo sin reglas no fue suficiente para que el canadiense Gunn le diera un reto al ex campeón mundial estadunidense y la noche del viernes en Delaware, Estados Unidos, cayó por tomó la decisión de no seguir la pelea a siete segundo de iniciado en el octavo asalto.

Lejos de los buenos tiempos y luciendo un boxeo oxidado en el que tuvo destellos de poder, Jones se repuso de un lento inicio en el primer round para dominar el resto de los episodios y acabar con las ilusiones del peleador a puño limpio, quien pensaba regresar como el hijo pródigo al boxeo con una victoria sobre la leyenda de Miami.

Jones logró romper la nariz del peleador callejero en el cuarto round y para sexto logró ponerlo sobre piernas tambaleantes. El desenlace llegó a siete segundos del octavo round, cuando la esquina no pudo detener el sangrado de la nariz e hilos rojos cubrieron el pecho de peleador gitano.

Con esta victoria, Jones mejoró su foja a 65-9 con 47 KOs; mientras que Gunn sumó su séptimo descalabro en el terreno del boxeo sancionado.