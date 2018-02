Raymundo Beltrán nuevo campeón de la OMB

CIUDAD DE MÉXICO

El peleador sinaloense Raymundo Beltrán se coronó en dramática pelea como monarca ligero de la Organización Mundial de Boxeo al dar cuenta por decisión unánime del namibio Paulus Moses.

Ray, de 36 años, se hizo del título en su tercer intento y aseguró que con este resultado podrá cambiar el futuro de su familia, ahora que con el campeonato puede comprobar al gobierno de Estados Unidos su calidad de deportista de alto rendimiento y puede obtener su ansiada residencia.

"No tengo palabras. Di todo lo que tenía. Realmente tuve que esforzarme. Él es un peleador muy experimentado y duro. Me sorprendió con un par de buenos golpes, pero de inmediato pensé en mi familia y todo lo que he pasado a lo largo de mi carrera. Lo di todo. Hice mi carrera de la manera más dura, y ahora soy un campeón", dijo al bajar del ring el peleador que mejoró su foja a 35-7-1 con 21 nocauts.

El peleador que comenzó a cobrar importancia como compañero de sparring de Manny Pacquiao, recorrió los 12 rounds para poder llevarse la corona que se encontraba vacante y que ahora lo coloca como uno de los mejores peleadores en la división en donde también están el venezolano Jorge Linares y el mexicoamericano Mikey García.