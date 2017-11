Fallece Rafael García, legendario cutman mexicano

Ciudad de México

El legendario cutman poblano, Rafael García, quien estuvo en la esquina de diversos campeones mundiales como Floyd Mayweather Jr, falleció este martes en su casa de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

"Rafa" García, de 88 años de edad y que padecía leucemia aguda, tuvo una exitosa carrera de más de 60 años en el deporte de los puños, siempre recordado por su clásica boina llena de pines.

Estuvo en la esquina de diversos campeones mundiales, como el estadunidense Floyd Mayweather Jr, el panameño Roberto “Manos de Piedra” Durán, Jessie Vargas, Rafael “Bazooka” Limón y otros.

Con “Money” Mayweather estuvo más de 16 años, incluso fue el invicto estadunidense quien sacó del retiro al poblano para tenerlo en su esquina en la pelea donde se enfrentó al filipino Manny Pacquiao, en el MGM Grand de Las Vegas.

En abril pasado, sufrió más de 90 piquetes de abeja en Las Vegas, aunque recibió atención médica inmediata y fue dado de alta para seguir con su tratamiento y recuperación en su casa.

En agosto fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo de Nevada en el Caesars Palace de Las Vegas, como un reconocimiento a su destacada trayectoria en la esquina de más de 40 campeones del mundo en su historia como "cutman".

Pese a que oficialmente se retiró de su labor tras la segunda pelea de Mayweather Jr con el argentino Marcos “Chino” Maidana y volvió para las peleas de Floyd con Pacquiao y Andre Berto, mucha gente buscaba sus servicios.

“Aunque estoy retirado me vienen a buscar, mucha gente tiene confianza en mí, lo he demostrado. Sigo en el boxeo porque me gusta, es mi vida, llegué hasta donde pude, a la cima, con los mejores campeones del mundo”, dijo en una de sus últimas visitas a México.