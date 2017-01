Para Canelo no es negocio la pelea ante Chávez Jr.

Ciudad de México

Que Saúl Álvarez retara a Julio César Chávez Jr. después de esa larga inactividad, precedida de algunos nombres de mediano nivel, dio al peleador sinaloense un segundo aire, la posibilidad de recuperar el tiempo y eso, para el entrenador mexicoamericano Robert García es una de las decisiones más arriesgadas que ha tomado el 'Canelo'.

Ante la posibilidad de encabezar la esquina del ex campeón sinaloense, 'The GrandPa' García, ex campeón mundial y ahora entrenador, reconoce en la situación un peligro inminente para el de Guadalajara, quien a pesar de que no pondrá en juego su cinturón de campeón, el resultado le puede afectar.

"Con esta pelea pierde más el Canelo, porque en el caso de Julio ya mucha gente piensa que está acabado, que sus mejores momentos han pasado, pero con 'Canelo' no. Él está en apogeo, tiene solo 26 años y todo su futuro enfrente. Su pueblo lo quiere y cree en él. Una derrota le afectaría a él mucho más", dijo en entrevista con La Afición el entrenador que trabaja en California.

García detalló que aunque la situación no es ideal, pues si gana le criticarán que ganó a un peleador que había pasado su mejor época y si pierde será blanco de comentarios, Saúl se tiene que ver obligado a no dar concesiones a su rival y dominar de principio a fin el duelo que tienen proyectado para el 6 de mayo, en sede que está por determinarse.

"Canelo es un peleador con muchísima disciplina. Siempre llega en gran forma física y ese día no deberá ser la excepción. Julio llegará con muchas ganas y tendrá que estar listo, pues con una derrota perdería mucho. En el caso de Julio hay posibilidad de ganar hasta con una derrota, pues si da una buena pelea regresará un poco de la esperanza que tenían en él sus fanáticos. Julio tiene la oportunidad de mostrar lo que siempre se quiso ver de él. Es su oportunidad ideal", abundó.

Pero el sentir del equipo de Saúl Álvarez es diferente. Óscar de la Hoya, su promotor, recientemente declaró que así se logre una victoria sólida sobre el hijo de Chávez Carrasco las críticas ya no afectarán, es más, ya las toman como parte del proceso de una carrera que va en franco ascenso.

"Somos conscientes de que el vencer a Chávez no acabará las críticas que hay. Sabemos que siempre van a existir, porque sin críticas es como si estuvieras haciendo algo mal; por ejemplo, yo he basado mi carrera en la cantidad de críticos que tengo, si son muchos es porque seguramente estoy haciendo algo bien", estableció el Golden Boy.

Robert García espera definir en las siguientes semanas si tomará de nueva cuenta la posición de entrenador en la esquina de Julio César Chávez Jr. ahora que busca su regreso al boxeo internacional, ya que todo va a depender de las fechas que tengan sus otros boxeadores, Ábner Mares y su hermano, Mikey García.