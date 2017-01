Fue por miedo:'El Siri' Salido

Ciudad de México

Orlando Salido cree que el campeón mundial Francisco Vargas ya no quería saber nada del ‘Siri’ y por eso pacto la pelea ante Miguel El Alacrán Berchelt en lugar de darle la revancha directa.

"Como que ya no quiere saber nada de Orlando Salido. Yo vengo a pedir esa oportunidad pues si la primera pelea salió buena, ahora imagínense la segunda. Sería fenomenal", dijo en entrevista El Siri Salido quien estuvo de visita en la Ciudad de México.

El ex campeón sonorense viajó a la capital para reunirse con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo y pedir apoyo para cerrar otra pelea de campeonato que le permita coronarse.

"Sostuvimos una reunión y hablamos sobre su caso. Orlando es un boxeador probado que ha dado grandes peleas. Las oportunidades de las ha ganado a pulso y por eso le garantizamos que en este año podrá disputar otro título mundial ya sea con Francisco Vargas o cualquier otro campeón", dijo a La Afición Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

Antes de poder definir su futuro inmediato, Orlando quiere esperar los resultados de las peleas que tienen pactadas para finales de mes El Bandido Vargas y Takashi Miura, pero para evitar que la inactividad juegue en su contra ya proyecta pelea para abril en Ciudad Obregón.

"Yo no tengo miedo, quiero una guerra. Quiero seguir dando buenas peleas porque el boxeo es mi pasión y mi vida. Soñaba con subir al ring como Chávez y por eso ahora que estoy ahí peleo con las mismas ganas. No me agüita que no se diera la pelea de revancha luego luego, sé esperar y sé que volveré a ser campeón", finalizó Siri Salido.