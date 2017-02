Berchelt ya tiene su título

El monarca yucateco Miguel Berchelt recibió de manos de Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, la corona mundial superpluma que conquistó el fin de semana.

"Con una pelea de esa magnitud, la que todos consideran guerra, da orgullo levantar el cinto así. Este cinturón es la prueba de todos mis esfuerzos, desveladas y sacrificios" dijo en Entrevista con La afición el nuevo monarca mundial.

Berchelt aseguró estar muy entusiasmado con su coronación y dispuesto a ir por peleas más grandes, pero "todo a su tiempo"

"Por ahora merezco un descanso, ir con mi familia y disfrutar esta victoria. Para después volver recargado de energía a defender lo que es mío.... pues se que lo que viene aún será mucho más duro", abundó.

El peleador que mantiene una foja de 31-1 con 28KOs dio el mérito a su rival y reconoció en Francisco Vargas al rival ideal par a lograr su sueño.

"No me dejo unas pelea fácil, al contrario. Como campeón fue muy bueno... aguerrido y fuerte. Incluso me conecto un golpe en el sexto que lastimo, pero saque mi orgullo. Use el producto de gallina", finalizó.

Berchelt no tiene fecha de regreso en el horizonte y aunque se mencionó una revancha para El Bandido, aseguró que primero el capitalino tendrá que tomarse un largo tiempo para recuperarse de sus heridas.