Miguel Berchelt se pone en los zapatos de su rival

CANCÚN, México

Seis años con aspiraciones por un campeonato del mundo le dan al campeón Miguel Berchelt una idea de lo que el ghanés Maxwell Awuku puede estar experimentando esta semana y precisamente por eso se preparó a conciencia a pesar de que hace 15 días no sabía que sería su retador.

“Sé de Awuku lo mismo que los demás. Que es zurdo, y su récord de 48… pero no importa, me preparé muy fuerte para este pleito, pues no puedo fallarle a mi gente, a mi madre, a mis hermanas. Tengo que cumplir”, declaró a La Afición, el peleador de 26 años que mantiene una foja de 32-1, con 28 nocauts.

El Alacrán aseguró que como retador es obligación lanzarse al vacío por el título mundial y eso es lo que espera del peleador que aseguró quiere seguir los pasos del legendario Azumah Nelson y de quien ha escuchado es un pelador de físico fuerte y resistente que busca la pelea en corto.

“Sé que muchos querrán arrancarme la cabeza, todos quieren la oportunidad de un título mundial y con eso sueñan, para ese tipo de peleadores me preparo, esos que suben con hambre, que son bravos y que no huyan de una pelea… pero de una vez le digo a Awuku que 12 rounds son muy tardados y luego me dan ganas de cenar temprano y voy a querer irme pronto”, amenazó el peleador que tiene un porcentaje de nocaut del 82 por ciento y en sus últimas 10 salidas, 9 terminaron antes del límite.

Pero el cumplir el sueño de que su gente lo vea pelear no va exento de un sacrificio, en un principio la bolsa es mucho menor y por ende los rivales prefieren esperar a que regrese a Estados Unidos para cobrar mejor por el nivel de riesgo que representa.

“La verdad es que no me frustró que cambiaran tanto de rival, pues entiendo que pelear en México no representa una paga tan buena, pero es un sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Es algo que siempre había querido y vale la pena… aunque tiene su dosis de riesgo y eso lo hace emocionante”, explicó con una sonrisa el monarca, quien aseguró que para este compromiso no dejó nada al azar y por eso se preparó con compañeros de entrenamiento zurdos, derechos, fajadores y boxeadores, por cualquier sorpresa.

Campa y Munguía, a demostrar

Como peleas de apoyo al regreso del Alacrán, los prospectos Jaime Munguía y Pedro Campa buscarán sacar a relucir sus habilidades y dar un paso más en pos del título del mundo con duelos pactados a 10 rounds.

Mungía, de Tijuana, se medirá al argentino José Carlos Paz; mientras que La Roca Campa, quien viene de perder su invicto, se medirá al sonorense Iván Álvarez en peso superligero.

“Lo que me pasó en mi última pelea, le puede pasar a cualquiera y sé que con esta pelea recuperaré lo que perdí con ese nocaut. Vengo más preparado y con mucho más experiencia”, dijo Campa.